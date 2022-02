Lingua francese non più necessaria per l’assunzione del personale sanitario

In Val d'Aosta anche infermieri, oss e personale tecnico-riabilitativo potranno presto essere assunti senza il preventivo accertamento della lingua francese, impegnandosi a conseguirlo in un secondo momento: la Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma che prevede l'assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e dei direttori generale, amministrativo e sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta senza il previo accertamento della lingua francese o italiana, impugnata dallo Stato, e ora si valuta di estenderla a tutto il personale sanitario. L'ha spiegato l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse rispondendo ad un'interpellanza della consigliera del Progetto civico progressista Erika Guichardaz.



"È mia intenzione, - spiega Barmasse - soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale, svolgere gli opportuni approfondimenti per valutare la possibilità di estendere la norma a tutto il personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-riabilitativo nonché per renderla permanente ". Per Barmasse è necessario "rivedere la norma sui contratti a tempo determinato" e fare i dovuti approfondimenti "per estenderla anche sui tempi indeterminati". Soddisfatta Guichardaz per l'impegno preso: "Siamo dell'avviso che anche per figure con un’istruzione diversa da quella medica, come infermieri ed oss, sia un atout in più".