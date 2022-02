Confesercenti si accredita per le consultazioni con enti e istituzioni

Perfezionate le pratiche di creazione in Valle, Confesercenti VdA si è presentata alle istituzioni valdostane per essere accreditata quale rappresentante delle piccole e medie imprese ricordando che è una delle principali associazioni imprenditoriali del Paese, che rappresenta a livello nazionale più di 350mila PMI del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70 federazioni di categoria.

Fondatori di Confesercenti VdA sono Fabrizio Pan (direttore), Alberto Bagnasco (presidente) e Paolo Grossso (v.pres.) che sottolineano come la missione dell’associazione “è rappresentare il mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un contributo ineguagliato al Pil e all’occupazione del nostro Paese”.

Istituita a Roma nel 1971, la Confesercenti era già stata attiva in valle un decennio fa e ora è tornata sulla scena con l’intento di “offrire il proprio contributo alla crescita delle imprese, dell’economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la collaborazione con le Istituzioni, con le Organizzazioni sociali, economiche e culturali del territorio della valle d'Aosta”.

Nella lettera inviata agli enti e alle istituzioni Pan Bagnasco e Grosso scrivono: “Vi invitiamo a voler considerare la nostra Associazione nel novero dei Vostri interlocutori privilegiati”.