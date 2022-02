"Quattro passi nella storia della musica" nell’età barocca

Il 15 febbraio alle 16 ripartiranno gli incontri di storia della musica organizzati dalla Biblioteca regionale di Aosta: la rassegna dal titolo “Quattro passi nella storia della musica” riguarderà l’età barocca che si snoda su un arco di tempo piuttosto ampio, tra il 1600 – data della prima rappresentazione di un’opera teatrale totalmente musicata – e il 1750 – anno di morte di Johann Sebastian Bach. Questi due estremi, sia temporali che culturali, racchiudono un periodo complesso e variegato, non sempre riconducibile ad un’estetica univoca: si focalizzerà l’attenzione su alcuni aspetti della musica, inquadrandola nel contesto delle diverse culture e analizzando le molteplici espressioni.



La prima parte ha come tema il teatro musicale: i vari centri italiani danno vita ad un tipo di spettacolo fortemente condizionato dal concetto di “meraviglia”, atto dunque a stupire oltre che a intrattenere. Il melodramma italiano sarà prodotto di esportazione nel resto d’Europa, siglando il primato della nostra penisola avviato con la cultura rinascimentale. L’articolazione degli incontri prevede anche momenti di maggiore approfondimento, denominati “Dentro l’opera”.



I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione online: https://biblio.regione.vda.it. Per la partecipazione in presenza sono richiesti il possesso del green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento. L’evento sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario valdostano e successivamente diffuso sul canale YouTube Forum Musicali della Biblioteca regionale. Per maggiori info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta. Tel. 0165-274885 email: l.balestra@regione.vda.it brao-cultura@regione.vda.it