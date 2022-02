L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

E’ davvero importante acquisire margini di effettivo regionalismo sulla scia delle battaglie di Bruno Salvadori che ha saputo, in tempi difficili e malgrado le discordie politiche locali, accendere “le flambeau” dell’Autonomia, unendo le energie delle Minoranze Etniche in Italia ed in Europa e seminando con Umberto Bossi quel federalismo di cui parla la nostra Costituzione, purtroppo inapplicata. Basta, dunque, con l’Autonomia “prête à porter” e con un bilinguismo disapplicato che ignora la lingua di Racine e di Molière. I valdostani sono cittadini del mondo e devono poter comunicare nella “Langue Maternelle” e nelle altre lingue europee: un esempio per tutti è costituito dalla cultura Walser ancora viva nella vallata del Lys ed ancorata alla matrice di lingua tedesca. La stessa Regione VDA non fa abbastanza per valorizzare la parlata Walser, che è un bene molto prezioso della Comunità Valdostana e della stessa Italia. Il primo esempio di tutela linguistica deve venire dalla popolazione valdostana: a parte la buona resistenza dei vari patois sul territorio, sono ben pochi ad esprimersi nella “Langue Maternelle” e, talvolta, con scarsi risultati. La Scuola Valdostana e le reti di comunicazione hanno un ruolo fondamentale, ma malgrado l’impegno i risultati sembrano ancora insufficienti. Il faut bien dire que l’École Valdôtaine a besoin d’un effort majeur pour soutenir notre langue maternelle. Je rappelle “Qu’il y a toujours champs pour faire plane”. J’ajoute que: “Qui n’a suffisance, il n’a rien” (dictons populaires valdôtains).

ACQUISIRE MARGINI DI EFFETTIVO REGIONALISMO

NON DIMENTICARE LA BATTAGLIA DI BRUNO SALVADORI

Sul piano strettamente politico le forze autonomiste valdostane, a mio avviso, dovrebbero sintonizzarsi sulla base di precisi programmi, con le forze politiche che in Italia insistono per conferire margini di effettivo federalismo alle Regioni in applicazione del versante costituzionale rimasto ahimé inapplicato, dopo il primo timido varo voluto dal Governo Rumor. La Valle d’Aosta dovrebbe cioè allineare le proprie battaglie con quelle delle Regioni che chiedono più autonomia e meno spazio per il potere centrale in un’ottica federalista e di partecipazione popolare. La Valle d’Aosta non può dimenticare la meritoria azione di proselitismo ideata da Bruno Salvadori e concretizzatasi con l’approccio di Umberto Bossi alla causa federalista, quella per intenderci del Memorandum di Chivasso. L’Union Valdôtaine deve affidarsi al pensiero ed alla azione di Émile Chanoux, al suo esempio, al suo impegno nella strenua difesa dell’identità montanara, di una economia di montagna, di una agricoltura eroica capace di affermarsi oltre la pianura, di una difesa ad oltranza delle risorse offerte dai beni naturali e dalla posizione strategica di apertura e di collegamento viario con il nord-Europa. Bruno Salvadori aveva una visione chiara della via da intraprendere, collegandosi con le minoranze etniche-linguistiche italiane ed europee per unire le energie dei popoli minoritari e per dare voce alle popolazioni soffocate da un nazionalismo duro a morire. E’ un grave errore dimenticare la lezione di Émile Chanoux e la battaglia di Bruno Salvadori per uscire dallo stallo e per restituire una dimensione federalista all’Italia ed all’Europa, inchiodate come sono ai poteri sovrani della finanza. Quando si celebra la festa dell’autonomia, cioè la ricorrenza dello Statuto speciale, invece che distribuire cavalierati bisognerebbe regalare a tutti i nuovi maggiorenni della Regione una copia della tesi di laurea di Émile Chanoux e degli scritti di Bruno Salvadori che aveva spiegato molto bene le ragioni della sua scelta autonomista. Nelle scuole superiori, bisognerebbe adottare – tra gli altri – libri di testo utili per conoscere il retaggio culturale della Vallée, partendo dalla preziosa testimonianza del Prof. Lino Colliard e dall’opera “La culture valdôtaine à travers les siècles” o dal volume “Pour l’Autonomie” di Mons. Stevenin. La lingua francese, “notre langue mater nelle”, è un grande patrimonio per la sua universalità; ma in Valle d’Aosta circola ben poco e male in quanto si ferma ad una divulgazione scolastica, senza essere sostenuta da un implemento di contenuti e di rappresentazioni teatrali, di sale cinematografiche dedicate, di spazi televisivi adeguati ricorrendo magari anche ad altri canali tv diversi da quelli dello Stato.

DICA BONJOUR: BASTA CON L’AUTONOMIA PRȆTE - A’ - PORTER

Con nuovi spazi televisivi finanziati dalla Regione, anche a tutela del patois franco-provenzale che si è miracolosamente salvato dalla devastazione linguistica imposta dal Regime, potrebbero essere diffuse le “pièces teatrali” dello Charaban e quelle ideate da René Willien. Il patois, che ha resistito malgrado l’oscurantismo del Ventennio, dovrebbe essere insegnato - con corsi volontari e gratuiti – come lingua franco-provenzale e come elemento primario di collegamento linguistico tra la città di Aosta e le Vallate: sarebbe veramente bello dare a tutti la possibilità d’imparare la lingua locale, il dialetto familiare, senza alcuna imposizione. A quanto pare, rischiamo di essere ancora fermi al “Dica Bonjour” e vai con l’indennità di lingua francese; invece no: se vuoi l’indennità alla quale hai diritto di accedere, fai il corso di lingua francese, impari la “langue maternelle” e ti arricchisci culturalmente, abbattendo quella barriera psicologica che distingue – errando – i valdostani di origine da quelli di adozione che poi, spesso, si rivelano più regionalisti di quelli che sul regionalismo ci campano, pensando di essere gli unici depositari delle scelte da compiere. La concezione elitaria dell’uso della lingua francese solo tra quelli che si ritengono a torto titolari di una supremazia culturale che darebbe il diritto di parlare in nome e per conto della comunità valdostana, rappresentandola anche nelle istituzioni locali è l’esempio di una ignoranza totale del pensiero di Émile Chanoux e dello spessore di una vera sfida da affrontare per condividere il passato ed il futuro di un piccolo popolo alpino che vivendo “intra montes” supera i confini geografici disegnati dalle guerre dei secoli passati. Il razzismo culturale non ha diritto di cittadinanza in Valle d’Aosta, perché il retaggio linguistico secolare è una risorsa condivisibile ed irrinunciabile. Se, poi, il tema è la Valle d’Aosta e le lingue o, se vogliamo, “il valdostano è cittadino del mondo”, allora bisogna andare oltre il legittimo affermarsi del bilinguismo ancorato alle due lingue nazionali attribuite alla Valle d’Aosta dopo secoli di storia e di antica appartenenza per abbracciare un orizzonte linguistico aperto alla lingua inglese ed a quella tedesca che, pure, hanno diritto di cittadinanza nella comunicazione globale.

LA CULTURA WALSER

In Valle d’Aosta sopravvive la cultura Walser che, oltre alla vallata del Lys, investe Alagna e Rimella in prov. di Vercelli, Macugnaga e Formazza in prov. di Verbania, il Canton Ticino ed i Grigioni in Svizzera, il Liechtenstein e l’Austria, dopo essersi estinto sia a Rima che a Salecchio, ad Agaro ed a Ornavasso nella bassa valle del Toce. Questo tesoro linguistico – a mio avviso - non riceve la sufficiente attenzione da parte della Regione Valle d’Aosta, che dovrebbe, anzi, farne un caposaldo distintivo della propria ricchezza culturale. I costumi, la lingua dialettale, le tradizioni della Valle di Gressoney dovrebbero ispirare una ampiezza di vedute in grado di portare ulteriore sostegno alla necessità di salvaguardare il particolarismo valdostano in tutte le sue articolazioni. La Comnunità Walser dovrebbe essere rappresentata nel Consiglio Regionale Vda con la “riserva” nella legge elettorale della assegnazione di almeno un Consigliere regionale sui 35. La legge elettorale della Vda dovrebbe cambiare in meglio, cioè nella direzione indicata a suo tempo da J. Stevenin, assicurando una degna rappresentanza dei Comuni. Sui 35 Consiglieri e con la “riserva” assegnata alla Valle di Gressoney, almeno 15 eletti dovrebbero essere votati e indicati dai restanti Consigli Comunali della Valle per dare maggiore respiro alla voce dei paysans e a quella “periferia” dei tanti campanili dimenticati. Quindi, 15 Consiglieri verrebbero eletti dai Consigli Comunali, uno “assegnato” alla Comunità Walser ed eletto dai Comuni della vallata del Lys, mentre gli altri 19 sarebbero espressione dell’attuale sistema elettorale su base proporzionale e con una sola preferenza.