Una corona di alloro nel Giorno del Ricordo dai consiglieri della Lega Vallée d’Aoste

In occasione del Giorno del Ricordo i consiglieri regionali e comunali della Lega Vallée d’Aoste insieme al segretario Marialice Boldi hanno deposto una corona di alloro al monumento ai martiri delle Foibe di corso XXVI febbraio ad Aosta. Nel frattempo in Consiglio regionale i consiglieri sono intervenuti per ricordare le vittime della follia comunista che ha mandato a morte migliaia di persone con la sola colpa di essere italiani.



«Norma Cossetto, – ha raccontato il capogruppo Andrea Manfrin - una studentessa universitaria istriana, venne torturata, violentata e gettata in una delle tante foibe che caratterizzano il territorio della Venezia Giulia assieme ad altri 25 sventurati nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. La sua storia è stata spesso considerata emblematica per descrivere i drammi e le sofferenze dell’Istria e della Venezia Giulia”.



“Mi ha raccontato tutto che ero già adulta – ha raccontato Loredana, seconda cugina di Norma – papà soffriva molto per questa tragica vicenda vissuta in prima persona. Ci portava sui luoghi del calvario di Norma e piangeva. Quando i pompieri ci avvisarono del ritrovamento mi dissero di prendere un tronchetto per tagliare il filo di ferro dalle mani legate”. La salma di Norma fu composta nella piccola cappella mortuaria del cimitero di Castellerier. Dei suoi diciassette torturatori, sei furono arrestati e obbligati a passare l’ultima notte della loro vita nella cappella mortuaria del locale cimitero per vegliare la salma di quel corpo che essi avevano seviziato sessantasette giorni prima, nell’attesa angosciosa della morte certa. Norma è l’ultima a venire scaraventata nella foiba, ma la sua storia rimane un tabù per mezzo secolo. Solo nel 2005 il presidente Ciampi la onora con la medaglia d’oro al merito civile. Oggi è custodita a Roma dal nipote Vittorio in ricordo del sacrificio di Norma, la martire istriana.



Così caddero professori e commercianti, funzionari e studenti, sotto l’odio cieco di chi, per una causa politica ben precisa, voleva liberarsi di quei testimoni scomodi, di quei rappresentanti di quella terra bellissima e martoriata che un domani avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla conquista territoriale e politica dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Altrettanto drammatica è la storia dell’esodo di 300.000 persone, scacciate da quella terra che abitavano da secoli, con l’unica colpa di essere italiani. Ecco perché nasce questo giorno, ed ecco perché è importante celebrarlo, più che mai oggi, in questi giorni in cui fioriscono i convegni negazionisti o giustificazionisti, alcuni sostenuti perfino da assessori di questa Giunta. L’eccidio delle Foibe, così come tutti gli eccidi, è stato frutto di una barbarie che nessun convegno potrà mai cancellare.



Anche il consigliere Luca Distort è intervenuto nel dibattito in aula: «Nel mio recente intervento in occasione della giornata della Memoria, ho parlato del Mysterium iniquitatis, di quel male che non riesce ad agire di per sé: ha sempre bisogno di un soggetto che lo ospiti e di complici che lo assistano. E in questo processo maligno i complici non sono solo gli attori del crimine o i servi esterni che hanno permesso le azioni di contorno al crimine o gli omertosi che non lo hanno denunciato, ma anche quei macchinatori che si impegnano, nel tempo, a negare il crimine commesso, a diminuirne la gravità e a sviarne la verità: ancora oggi leggiamo messaggi complici di questa regia maligna che collocano la celebrazione del Giorno del Ricordo del crimine delle Foibe come “revanscismo fascista”.



Il consigliere Christian Ganis ha infine aggiunto: «Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il Giorno del Ricordo, in memoria di tutti gli italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale. Le vittime dell’eccidio delle Foibe furono tra le cinquemila e le diecimila circa. Ad essere uccisi non furono solo fascisti ed avversari politici, ma anche e soprattutto civili, donne, bambini, persone anziane e tutti coloro che decisero di opporsi alla violenza dei partigiani di Tito. Quella della strage delle Foibe è una storia tragica e disumana, a lungo rimasta nel silenzio, e solo negli ultimi anni portata alla luce. La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide ma questo non deve distogliere dal fatto che tutte quelle persone meritano, esigono d’essere ricordate. Perché ricordare è un’espressione di umanità, ricordare è segno di civiltà, ricordare è una condizione per un futuro migliore affinché queste crudeltà non accadano più».