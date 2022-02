Il Governo sterilizzi gli aumenti delle bollette ma serve una nuova politica dei redditi

Famiglie, imprese e lavoratori vanno protetti maggiormente dalla fiammata inflazionistica: il Governo valuti se è opportuno in questa fase andare ad uno scostamento di bilancio in modo da sterilizzare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Abbiamo bisogno di un grande accordo su una nuova politica dei redditi per sostenere le realtà deboli, mettere sotto controllo tutte le tariffe pubbliche, promuovere e diffondere la contrattazione di secondo livello per alzare e incrementare la produttività e per redistribuirla aumentando i salari, ridurre il cuneo fiscale, detassare gli aumenti contrattuali e la piena defiscalizzazione dei premi di risultato e poi soprattutto serve mettere in campo un nuovo piano energetico per ridurre il peso delle importazioni di gas”. Lo ha detto a Verona a margine del congresso della Cisl scaligera il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.

Si è poi espresso sugli arresti per caporalato a Verona: “Un’ottima notizia ma mettono nuovamente in evidenza quanto sia radicata in tutta Italia questa piaga e quanto ancora siamo lontani dal sanarla” – ha detto osservando come “pesino i ritardi sull’applicazione della Legge 199, conquistata dal sindacato nel 2016 ed ancora largamente inattuata sul versante della prevenzione. La crisi e le fibrillazioni sociali da essa innescate hanno rinvigorito nell’ultimo anno le mani violente dell’intermediazione criminale. A questa recrudescenza bisogna rispondere con maggiori ispezioni e con la piena messa in campo di tutti gli strumenti previsti dal provvedimento del 2016. Occorre poi che l’Esecutivo rilanci il Piano triennale interministeriale coinvolgendo il mondo del lavoro e dell’impresa in un contrasto che per essere efficace deve necessariamente essere partecipato. Chiediamo una svolta attesa da anni, che possa finalmente mettere in sicurezza centinaia di migliaia di lavoratori e rendere giustizia alle tante aziende che operano nella legalità e nel rispetto dei contratti”, ha concluso Sbarra.