Discussa in Consiglio la diffusione della processionaria

Con un'interpellanza discussa in seduta consiliare il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha riportato l'attenzione sulla diffusione della processionaria.



«Nonostante le disposizioni normative nazionali e regionali - ha sottolineato il consigliere Luca Distort - osserviamo il perdurare di nidi di processionaria in varie parti del nostro territorio, facendoci dubitare sull'efficacia delle misure di contrasto adottate sinora. Chiediamo quale sia la situazione della diffusione di questo parassita, per quali motivi sia ancora così presente e quali siano nel dettaglio i tempi e gli strumenti di attuazione del piano di contrasto. È attraverso l'attenzione che il governo dedica anche a questo singolo problema che dimostra la sua capacità di visione dell'intero territorio e delle sue doti, economiche, culturali e naturali».



L'assessore alle risorse naturali Davide Sapinet ha evidenziato che «la diffusione e la gravità degli attacchi, rispetto agli anni 2015-2017 che portarono all’adozione del progetto di lotta alla processionaria del pino in quanto si osservarono problematiche di defogliazione molto importanti e preoccupanti, sono in questo periodo piuttosto contenuti e al momento non allarmanti».



Ha quindi illustrato i dati del monitoraggio della defogliazione sul pino nero e sul pino silvestre causata dall’insetto, realizzato dal Corpo forestale valdostano a maggio dell’anno scorso: «Negli ultimi tre anni la superficie interessata dai danni è costante ed è pari a circa cinquemila ettari: tuttavia solo su 180 ettari circa, vale a dire il 3,5% delle superfici totali con presenza del parassita, si rilevano danni con intensità forte. Le maggiori defogliazioni, come negli anni precedenti, si osservano nelle pinete collinari esposte a sud e sud-Ovest nei comuni di Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Quart”.



Nell’ambito delle misure di contrasto l'assessore ha riferito che a settembre dell’anno scorso «è stata effettuata la lotta microbiologica lungo strade asfaltate e poderali maggiormente interessate dalla presenza di nidi estivi con lo scopo di ridurre il numero di larve. Nell’ambito del progetto Interreg Mongefitofor è stata inoltra eseguita la lotta endoterapica su 120 piante presenti in parchi e giardini pubblici e la lotta a confusione sessuale in un sito del comune di Morgex, anche in questo caso per ridurre il numero degli insetti in forma larvale”.



«Esiste un sano pressing che serve a dare il meglio di sé, - ha replicato Distort - questa è l'azione che stiamo svolgendo affinché nel governo ci sia consapevolezza dei problemi e siano messe in atto tutte le risorse possibili per risolverli. Io non ho memoria di una diffusione così ampia di questo parassita: la processionaria non è l'effetto di una mutazione genetica di questi ultimi anni, ma è l'effetto di una cattiva gestione del problema ai danni della popolazione, della fauna, delle risorse forestali, del paesaggio, dell'attrattività dei boschi e quindi della competitività dell’offerta turistica: sono le azioni e il risultato delle azioni che giudicano chi siamo e come operiamo».