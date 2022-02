CONVERGENZA - ADOZIONE DEL CUORE (TORINO)

Convergenza ha 5/6 anni, maschietto di taglia medio-piccola, a causa di un brutto incidente ora ha qualche difficoltà a camminare ma per fortuna non ha perso l'uso delle zampette... Il suo precedente "umano" (se così si può definire), piuttosto che curarlo ha pensato bene di gettarlo in canile come vecchia spazzatura... E' un cagnolino che apparentemente non ha nulla di particolare, non è campione di bellezza e non si nota al primo sguardo, è uno dei tanti invisibili purtroppo, un cane buono come il pane con gli occhi segnati dalla sofferenza e dal tradimento di chi lo ha gettato via come immondizia... L'unico suo desiderio è di trascorrere la sua vecchiaia nel calduccio di una casetta con un nuovo Umano che lo ami infinitamente, perchè l'Amore è la migliore cura per il corpo e l'anima.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CHIAMARE ANNA 338 834 44 90

OPPURE INVIARE UN’EMAIL monticoneanna@gmail.<wbr></wbr>com