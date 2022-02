Dal 2020 cresciuta del 37% la povertà sanitaria

L’aumento deriva dalla pandemia da Covid-19 che ha arrecato gravi danni alla salute e al reddito di milioni di residenti. È questo il dato che emerge dal 9° Rapporto Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci realizzato da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria (organo di ricerca di Banco Farmaceutico) con il contributo di Ibsa Farmaceutici. I dati, rilevati attraverso la rete dei 1.790 enti assistenziali convenzionati con il Banco ed elaborati da OPSan.

Nonostante il Servizio Sanitario Nazionale, il 42,2% della spesa farmaceutica è a carico delle famiglie, che nel 2020 (ultimi dati disponibili) hanno speso 8,7 miliardi di euro su un totale di spesa pari a 20,5 miliardi. Dai dati del rapporto emerge inoltre che chi è povero ha in media un budget sanitario pari a 10,25 euro, meno di 1/5 (17%) della spesa sanitaria di chi povero non è e che ha a disposizione 60,96 euro mensili.

Per le famiglie povere, inoltre, ben il 62% della spesa sanitaria (6,37 euro) è assorbita dai farmaci e solo il 7% (0,75 euro) è dedicata ai servizi dentistici. Mentre le famiglie non povere, invece, destinano il 43% del proprio budget sanitario mensile (25,94 euro) all’acquisto di medicinali e il 21% ai servizi dentistici (12,6 euro). Questa disparità determina esiti problematici, poiché ai servizi dentistici si ricorre spesso in funzione preventiva oltre che terapeutica. Sempre da rapporto si evidenzia che sia i poveri, sia i non poveri, compiono un “investimento” o un “sacrificio” simile per tutelare la propria salute. Il peso della spesa sanitaria sul totale della spesa per consumi si attesta, per entrambi, su valori molto simili (2% vs. 1,6%) anche se con valori monetari molto distanti (60,96 euro vs. 10,25 euro). Le difficoltà riguardano tutti i residenti, poveri e non poveri: nel 2020 il 15,7% delle famiglie italiane (4 milioni 83mila famiglie, pari a 9 milioni 358mila persone) ha risparmiato sulle cure, limitando il numero delle visite e degli accertamenti o facendo ricorso a centri diagnostici e terapeutici più economici. Hanno fatto ricorso a una di queste strategie 33 famiglie povere su 100 e 14 famiglie non povere su 100.

A causa della crisi economica derivante dalla pandemia, molte persone sono state spinte in una situazione di indigenza, e chi già era povero vive una condizione di ulteriore marginalità. Curarsi è un investimento in denaro per tutti, e la spesa sanitaria copre più o meno il 2% della spesa totale per i consumi sia fra chi ha difficoltà economiche sia fra chi non ha problemi.

Quello che fa la differenza, ovviamente, è la cifra in denaro che si può destinare alla spesa sanitaria: oltre 60 euro per chi non è in povertà, una decina di euro per chi è in difficoltà. Molte famiglie sono costrette a risparmiare sulle cure e questo è un fatto trasversale, che riguarda poveri e non, oltre il 15% delle famiglie in Italia.

La crisi economica legata alla pandemia ha aggravato drammaticamente questa dimensione della povertà e ha spinto in una situazione di marginalità ancora maggiore chi si trovava in una condizione di fragilità e indigenza.