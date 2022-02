Luci spente nei Comuni contro l'aumento del costo dell'energia

Il 10 febbraio alle 20 molti Comuni italiani spegneranno simbolicamente l’illuminazione di un edificio o luogo rappresentativo aderendo all’iniziativa lanciata da Anci per protestare contro il 'caro-energia'.



I recenti aumenti del costo dell’energia, che già hanno colpito i cittadini, potrebbero ripercuotersi in maniera negativa anche sugli enti locali col rischio di forti criticità nei bilanci di più di un Comune. È pertanto necessaria una presa di consapevolezza della situazione e con questa azione gli enti locali chiedono che la problematica sia affrontata e discussa al più presto a livello nazionale.



Il Celva ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione invitando anche i Comuni valdostani, che hanno aderito in gran numero, a spegnere l’illuminazione di un edificio, monumento o luogo rappresentativo del territorio.