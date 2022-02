Bard: La comunità prende in mano il suo futuro

All’incontro in programma per il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 20:30 presso la Sala Consiglio del Comune. Sono invitati a partecipare tutti i residenti, i proprietari degli immobili che si sono ormai trasferiti, gli imprenditori che desiderano avviare nuove imprese, le associazioni culturali e sportive di tutta la Regione che sono alla ricerca di un luogo ideale per organizzare le proprie iniziative e tutti coloro che desiderano partecipare alla rinascita di questo borgo storico della Valle d’Aosta.

“Il titolo dell’iniziativa è una dichiarazione di intenti; per noi che ci viviamo - spiega il Sindaco Silvana Martino - Bard è soprattutto una comunità che desidera prendere in mano il suo futuro. Per questo abbiamo deciso di avviare un processo di programmazione dove ognuno, residente o meno, può portare il suo contributo di idee e soprattutto di azioni”.

L’obiettivo è ambizioso per questo il sindaco ribadisce: “ci siamo affidati a professionisti specializzati nello sviluppo locale che ci affiancheranno in questa impresa”.

L’incontro sarà animato da Carlo Montisci, Destination Manager della società Ideas Srl, che ha una esperienza più che ventennale nella predisposizione di progetti complessi con metodi partecipativi”.