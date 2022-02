Aosta: “La tragedia delle foibe”, simposio nel Giorno del Ricordo

Il 10 febbraio alle 18 il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville accoglierà l’evento “La tragedia delle foibe” organizzato dall’amministrazione comunale nel Giorno del Ricordo solennità istituita nel 2004 che il 10 febbraio di ogni anno riporta alla memoria i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.



Dopo l’introduzione da parte del sindaco Gianni Nuti seguiranno gli interventi sul tema di Paolo Gheda, professore associato di Storia contemporanea dell’Università della Valle d’Aosta, e di Corrado Binel, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Modererà l’incontro il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino.



Il simposio è a ingresso libero su prenotazione. Le richieste vanno inviate via posta elettronica entro le ore 15 di giovedì 10 febbraio all’indirizzo organiistituzionali@comune.aosta.it.



Nel caso le prenotazioni non fossero sufficienti a riempire la sala, sarà, comunque, possibile accedere fino al raggiungimento della capienza massima consentita dal protocollo anti-Covid, pari a 25 posti (esclusi gli oratori). Per accedere è necessario disporre di Green Pass rafforzato.