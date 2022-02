Il rinnovo delle concessioni idroelettriche è all'esame dei ministeri

La bozza della norma di attuazione per il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, questione bollente in Val d'Aosta, "è già stata positivamente licenziata dalla Commissione paritetica" ed "è stata presentata ai ministeri per i relativi pareri e ne sono già arrivati una buona parte": a riferirlo in aula è il presidente regionale Erik Lavevaz rispondendo ad un'interpellanza proposta dal consigliere di Pour l'Autonomie Augusto Rollandin con cui sollecitava l'approvazione della norma d'attuazione prima del termine della legislatura statale. Sull'iter di approvazione "è stato fatto un passo decisivo e definitivo su questa norma" aggiunge Lavevaz.



La bozza attuale "non prevede - precisa Lavevaz - di prorogare tout court la concessione alla Compagnia valdostana delle acque perché ovviamente questo non è possibile, ma prevede l'assegnazione delle concessioni attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica" a "società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia individuato con procedura ad evidenza pubblica mediante forme di partenariato pubblico-privato ed infine a società a totale controllo pubblico costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione di energia per il territorio regionale".



Il presidente assicura che le interlocuzioni sul tema con i ministri a Roma sono continue, l'ultima dieci giorni fa con la ministra Mariastella Gelmini: "E' una questione che sta a cuore a tutti e che stiamo cercando di seguire nella maniera più opportuna". Ora "bisogna arrivare alla chiusura del cerchio di questa norma" in modo che poi la questione possa essere affrontata in Consiglio regionale "con una norma ad hoc".



"In base a quanto riferito in commissione dalla paritetica - replica Rollandin - ad oggi non ci sono accordi, non c'è nessuna trattativa che sia già stata chiusa; sarebbe molto utile agire e agire in fretta altrimenti ne usciremo perdenti su tutta la linea".