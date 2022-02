La Valle d'Aosta e l'isolamento politico

V'è stato un tempo nel quale la Valle d'Aosta aveva amici a Roma. Con i chiari di luna dell'attuale pandemia energetica che ha sconvolto l'Occidente europeo, sarà ben difficile fare passare una norma di attuazione che allinei la competenza statutaria della VDA a quella primaria del Trentino Alto Adige nella materia del demanio idrico per disciplinare le procedure delle concessioni delle nostre acque a fini idroelettrici.

L'isolamento politico della Valle d'Aosta è di per sé un danno difficilmente riparabile, specie se la classe dirigente non prova a manifestare adeguate competenze ed uno spessore culturale degni di nota.

Non si riesce a cogliere fino in fondo un concetto fondamentale del federalismo e dell'Autonomia proposto a suo tempo – in pieno Regime – da Don Luigi Sturzo e raccolto dalla Jeune Vallée d’Aoste, da Mons. J. Stévenin, da Émile Chanoux pionieri di un nuovo modello di autogoverno: il concetto è l’idea stessa che la Regione – ogni Regione - è “Stato” e non periferia di un potere centrale auto referente.

Vedremo come andrà a finire, ma sono certo che stiamo correndo tutti in salita; ed è una salita piena di inciampi. Ho l’impressione che questa seconda Repubblica si stia allontanando gradualmente dai princìpi fondanti della nostra Costituzione.