In Consiglio Valle un momento commemorativo per il Giorno del Ricordo

Il Presidente, nelle sue comunicazioni all'Aula, ha riferito che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che domani, a inizio seduta, sarà dedicato un momento commemorativo per il Giorno del Ricordo. Ogni gruppo avrà a disposizione 10 minuti per i propri interventi.

Il Presidente del Consiglio ha poi comunicato di aver ricevuto, la settimana scorsa, una lettera della Presidente del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, «che tra l'altro parteciperà il 27 febbraio all'Anniversario dell'Autonomia, con la quale descriveva la situazione in Catalogna e le difficoltà che ancora oggi coinvolgono il Parlamento. In particolare, veniva riportata la situazione del deputato Pau Juvillà, recentemente destinatario di un provvedimento di sospensione conseguenza del comportamento tenuto nel periodo di campagna elettorale per le elezioni politiche spagnole. Juvillà, all'epoca Consigliere comunale, aveva esposto sulla facciata del municipio il fiocco giallo, simbolo di solidarietà nei confronti degli esuli e prigionieri politici catalani.»

«Al di là della vicenda personale del deputato in questione e delle ripercussioni che la stessa sta avendo sull'operatività del Parlamento catalano - ha proseguito Bertin -, ancora una volta, a più di quattro anni di distanza, si evidenziano gli effetti negativi conseguenti alla risposta da parte statale, al referendum consultivo organizzato dalla Generalitat de Catalunya il 1° ottobre 2017. Ricordo che ad oggi quasi 3000 persone sono ancora coinvolte a diverso titolo da azioni giudiziarie e amministrative. Abbiamo ancora alla memoria le immagini riportate da tutti i mass-media del mondo nelle quali ad un momento di partecipazione democratica si è avuta una risposta violenta.»

«Alle richieste pacifiche e democratiche - ha concluso Bertin - non si può rispondere con la violenza e i tribunali, solo la politica e il confronto possono - e devono - trovare una via d'uscita. È triste constatare che in Europa, nel silenzio delle istituzioni europee, si verifichino ancora situazioni del genere. Si spera che il dialogo tra il Governo spagnolo e quello catalano, intrapreso da alcuni mesi, possa aprire una fase nuova per la soluzione della questione catalana.