Il GOVERNO che non c’è!

Una verifica politica che dura da oltre un anno: un record valdostano che fa sembrare dei principianti Andreotti e Forlani.

La maggioranza “politica” Autonomista/Progressista non c’è più: ossia da quando si è buttato a mare il PROGRAMMA di legislatura che conteneva elementi di cambiamento e di riforma, la Giunta Lavevaz ha cominciato a traccheggiare, si è ridotta ad amministrazione minima dell’ordinario, ed ora fa dietrofront sul Piano dei rifiuti, affondando sotto le bocciature del Gruppo PCP Erika Guichardaz e Chiara Minelli, delle osservazioni puntuali della Associazioni ambientaliste e del buon senso dei Sindaci.

Da fine gennaio 2021 si cerca di mascherare l’impaludamento centrista e il vuoto di idee, con il tentativo di stampellare la Giunta e la maggioranza, con qualche “responsabile” pronto a sacrificarsi, in cambio di un prolungamento di una legislatura ormai avviata sulla strada del fallimento.Governare per la Giunta Lavevaz e la sua maggioranza fantasma si riduce tristemente a occupare il potere: immaginando, come la vecchia DC, che il consenso si ottenga, concedendo dall’alto un po’ di ristori, qualche posto di lavoro, qualche premio o bonus economico (che in realtà sono diritti dei cittadini e che andrebbero distribuiti equamente e non sulla base di spinte clientelari che di volta in volta escludono qualcuno!)

La rincorsa ad imbarcare chiunque si è trascinata, sterilizzando la Lega con l’illusione di un possibile ribaltone, che non arriverà mai perché gli Autonomisti non vogliono perdere quote di potere clientelare.

Per avere un governo regionale che torni a guardare al bene comune, occorre purtroppo aspettare una Nuova legislatura! Dalla Giunta attuale possiamo solo augurarci che faccia meno danni possibili.

Come cittadini dobbiamo puntare a una nuova legge elettorale che con l’elezione diretta del Presidente, una maggioranza con un chiaro Programma e una giusta presenza di genere, porti quel CAMBIAMENTO di cui la Valle d’Aosta non può più fare a meno!