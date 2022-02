Migliora situazione covid

Ci sono 96 nuovi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta, ma altri 309 guariti consentono ancora alla situazione del contagio di migliorare, avvicinandosi a 2.500 contagi totali. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione non riporta nuovi decessi: restano 513 dall'inizio della pandemia in Valle. Gli attuali contagiati scendono a 2.581, di cui 2.526 in isolamento domiciliare. Salgono da 52 a 55 i ricoveri negli ospedali Umberto Parini e Beauregard di Aosta: di questi, 52 si trovano nei reparti ordinari (tre più di ieri), mentre restano stabili a tre i pazienti in Terapia intensiva al Parini.



I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 1.133. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa dell'amministrazione regionale, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla Protezione civile.

Via le mascherine all'aperto dall' 11febbraio ma sempre in tasca in caso di assembramenti, stadi pieni al 75% da marzo, discoteche che si preparano a riaprire, mentre la curva dell'epidemia continua a scendere rapida. Da aprile, essendo entrati in una nuova fase, ha detto il sottosegretario Costa, "si allenteranno le misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass'.

Su questa possibilità però, poi fonti qualificate di governo frenano. Non c'è alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile, ovvero successivamente alla eventuale fine dello stato di emergenza. Tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiologico, dicono ipotizzando l'utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo.

Ad avviare il nuovo corso è l'arrivo dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che dall'11 febbraio non renderà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto, ma bisognerà comunque portarle sempre in tasca per proteggersi in caso di assembramenti mentre resta l'obbligo di indossarle al chiuso. Il provvedimento è in linea con le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), per il quale "in ambienti all'aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso".