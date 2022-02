Aosta: Assegnazione orti comunali

Per presentare istanza è necessario preliminarmente telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0165-210745 per fissare un appuntamento per la compilazione e la presentazione della manifestazione di interesse nella sede “Anziani Attivi” di via Vuillerminaz, 7. Il modulo per la presentazione della domanda può essere anche inviato tramite posta elettronica all’indirizzo amministrazione@coprogettazione.ao.it.

All’istanza vanno allegate l’informativa contraenti relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta insieme a una copia del documento d’identità. Sia il modulo della domanda che l’informativa della privacy sono scaricabili online dal sito Internet comunale nella sezione “Servizi”, percorso “Modulistica”, “AREA A3 - Servizi Sociali, Demografici e Pubblica Istruzione”, “Anziani e Inabili”, “Servizi anziani autosufficienti”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/modulistica/politiche-sociali#anziani. Possono presentare domanda le persone residenti nel comune di Aosta o in uno dei comuni facenti parte del “Conseil de la Plaine d’Aoste”.