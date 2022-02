Bonus courses covid à Aoste, 70% demandes de italiens

Ce sont en grande partie des citoyens italiens, qui vivent dans l'ouest de la ville, ils ont perdu leur emploi ou ils ont des difficultés chroniques parce qu'ils sont au chômage ou à la retraite avec de très faibles revenus. C'est le portrait de ceux qui ont eu accès aux près de 500.000 euros d'aides Covid de la Commune d'Aoste pour les courses à domicile, prévues lors du premier confinement, ou pour le "bonus courses", choisie dans la phase suivante.



Les données ont été illustrées par l'assesseur aux Politiques sociales, Clotilde Forcellati, pendant la réunion de la troisième commission Services à la personne du Conseil communal, ce matin. Dans le détail, 70% des 733 demandes acceptées pour la dernière tranche d'aide ont été présentées par des citoyens italiens; 11% étaient des citoyens marocains, suivis de 4% pour les roumains et les dominicains.



"Seulement 1% des candidatures ont été déposées par des citoyens chinois, malgré leur nombre élevé dans la ville, confirmant la solidité sociale et économique de cette communauté par rapport aux autres", précise Forcellati. Plus de la moitié des candidatures proviennent de l'ouest de la ville, entre le quartier Cogne et le quartier Saint-Martin; l'autre zone la plus touchée par la crise semble avoir été le centre historique. Seulement 9% des candidatures proviennent de l'est de la ville, entre les quartiers Dora et Saint-Roch.