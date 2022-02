In arrivo un corso per diventare Operatori naturalistici e culturali del Cai

La conoscenza dei principali aspetti scientifici, naturalistici ed antropologici della montagna, ma anche la capacità di saperli divulgare con efficacia durante le singole escursioni: questa, in breve, la funzione degli Operatori naturalistici e culturali (Onc), figure titolate di primo livello che operano in seno alla variegata famiglia del Club alpino italiano.



Profondi conoscitori della cultura montana gli Onc sono oggi chiamati a promuovere una frequentazione delle terre alte attenta e responsabile, lontana da fruizioni improvvisate e superficiali. Dopo alcuni anni di latitanza e dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica, allora, ritorna quest’anno il corso di formazione per Onc promosso dal Comitato scientifico del Cai Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.



Quattordici giornate con lezioni in aula e sul campo e cinque serate con didattica a distanza, dal 9 aprile al 23 ottobre: un’occasione formativa unica per tutti i soci maggiorenni iscritti al Cai da almeno due anni, con una quota di partecipazione di cinquanta euro e con spese di vitto e alloggio a carico del singolo corsista ma a prezzi concordati e calmierati.



«L’Operatore naturalistico e culturale riveste, oggi più che mai, un’importanza strategica nelle attività escursionistiche del Cai - dichiara il direttore del corso nonché presidente del Comitato scientifico otto Lpv Ivan Borroni – in un periodo storico in cui la montagna è tornata al centro del dibattito sociopolitico trasformandosi altresì in una meta turistica ambita, è importante che la principale organizzazione nazionale del settore abbia al proprio interno persone appositamente preparate e formate per una fruizione corretta, sostenibile e arricchente per tutti».



Informazioni e iscrizioni (entro e non oltre il 4 marzo) via mail a corsoonclpv2022@gmail.com. In QUESTI SPAZI, invece, il programma del corso, la cui frequentazione è subordinata al superamento di un’apposita prova di ammissione.