Approvati gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Comboé

La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Comboé nei comuni di Pollein e Charvensod: “Interveniamo per aumentare la protezione di un territorio già segnato – evidenzia l’assessore Carlo Marzi – tra i più colpiti dall’alluvione del lontano 2000. Le opere serviranno a ridurre la pericolosità sul tratto terminale del torrente Comboé a Charvensod, in un’area attualmente classificata come zona rossa, quindi ad elevata pericolosità: una volta eseguite le opere, sarà possibile riclassificare l’area con un livello di pericolosità inferiore.



"A breve sarà disponibile – sottolinea Marzi – anche la progettazione della sistemazione del torrente Val Moudzou nel Comune di Pollein per la messa in sicurezza delle abitazioni e della viabilità comunale in località Petit-Pollein. Si tratta d'interventi importanti e onerosi che sommano a un importo complessivo di oltre 2,1 milioni di euro che abbiamo chiesto di poter finanziare tramite fondi europei, all’interno della programmazione Fesr 2021/2027”.



Gli interventi, che s’inseriscono nell’ambito delle misure previste dal Piano regionale di gestione rischio alluvioni, sono previsti nel Defr 2022/2024 e nell’elenco dei lavori pubblici individuati nell’ambito della programmazione di settore: l’approvazione del primo livello di progettazione consente agli uffici ad avviare le fasi successive di progettazione.



Le opere sul torrente Comboé prevedono la realizzazione di alcuni rilevati in terra armata inerbiti per ottimizzare l’inserimento ambientale delle opere di protezione finalizzate a ridurre il rischio di colata di detriti nella sinistra orografica, per un importo complessivo dei lavori di 787.011,53 euro.



Le opere di sistemazione del Torrente Val Modzou consistono nella realizzazione di una briglia filtrante con bacino di raccolta a monte della zona antropizzata, per un importo complessivo dell’intervento di 1.340.308,12 euro