'Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri', spettacolo teatrale riservato agli studenti

Il servizio dipendenze patologiche dell’Azienda Usl della Val d'Aosta (Dipartimento di salute mentale), in collaborazione con la Compagnia Itineraria Teatro, presentano lo spettacolo “Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” è riservato agli studenti e sarà trasmesso in diretta streaming il 15 febbraio (e il 14 marzo) alle 10; per informazioni e prenotazioni: smancini@ausl.vda.it



Prima del 1994 l’azzardo era un problema piccolo, chi frequentava le “bische clandestine” era probabilmente un personaggio già ai margini della società, magari con la pistola in tasca. Oggi abbiamo 18 milioni e mezzo di giocatori in Italia: anziani, ragazzi, casalinghe, disoccupati. Dal 1994, anno della legalizzazione del gioco d’azzardo, ad oggi l’Italia ha scalato le classifiche mondiali dell’azzardo fino ad essere il primo paese in Europa e il quarto al mondo, dopo Stati Uniti, Cina e Giappone.



I dati ufficiali dicono che noi italiani abbiamo giocato nell’ultimo anno un totale di 107 miliardi di euro (1.700 euro a persona), minorenni compresi; il costo sociale è elevatissimo: crisi familiari, perdita del lavoro, attività illegali, debiti, usura. Lo spettacolo teatrale si offre come strumento di comunicazione emotiva e al contempo razionale per stimolare l’indignazione e creare consapevolezza sulla pericolosità di questo flagello, troppo spesso sottovalutato.



Uno spettacolo per dire no al gioco d'azzardo, legale o illegale: Gran Casinò racconta le storie di chi gioca sulla pelle degli altri e le sofferenze di quanti si perdono nel tunnel della dipendenza: un'occasione per comprendere cosa si celi dietro un business miliardario che stritola le sue vittime tra usura e criminalità. Una pièce per sorridere amaramente e imparare a stare alla larga dall'azzardo che non è un gioco.



In Gran Casinò, a metà strada tra l’indagine giornalistica e il teatro di narrazione, si scopre come in un’Italia da decenni in forte declino economico e sociale il gioco d’azzardo abbia fatto registrare un exploit travolgente: il fatturato è passato dai 26 miliardi di euro del 2005 agli 80 miliardi di euro del 2020. Tre mattinate dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed una replica serale aperta alla popolazione valdostana.



L’interprete è Fabrizio De Giovanni, la regia di Gilberto Colla, il testo di Ercole Ongaro, Fabrizio De Giovanni ed Enrico Comi, il direttore Tecnico Maria Chiara Di Marco. Queste le date: 15 febbraio alle 10, 14 marzo alle 10, 16 maggio alle 10 e 16 maggio alle 20.30; tutti in diretta streaming.