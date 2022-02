Alleanza tra Confindustria VdA e la 24Ore business school per sfruttare la risorse del Pnrr nella regione

Confindustria Valle d’Aosta e la 24Ore business school si alleano per erogare formazione d'alta qualità: la prima sfida coinvolgerà il Celva.



Confindustria Val d’Aosta, la 24Ore business school e il Celva forniranno al personale degli enti locali della Val d’Aosta un percorso formativo dedicato per accrescere le competenze e gli strumenti necessari al fine di presentare, gestire e rendicontare i progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



Per questo progetto sono stati selezionati docenti esperti in cooperazione territoriale europea ed internazionale, sostenibilità, strategie e politiche di investimento, master in Pnrr & Project planning e Project management che permetteranno ai partecipanti di individuare e cogliere le opportunità di finanziamento messe a disposizione dai bandi.



“Non possiamo farci cogliere impreparati di fronte a questa opportunità unica di sviluppo, investimenti e riforme, – dichiara il presidente di Confindustria Giancarlo Giachino - la nostra associazione vuol essere vicino non solo alle aziende ma al territorio: vogliamo aiutare la nostra regione in un percorso di crescita economica e sostenibile. Per questo abbiamo unito le forze con il Celva e la 24Ore business school”.



“Questo percorso formativo - dice Franco Manes, presidente del Celva - rappresenta un importante tassello nell'attività del Celva a supporto degli enti locali sul Pnrr, in una fase in cui per noi è fondamentale avere ben chiare le modalità operative e digestione del Piano, al fine di poterne cogliere le effettive opportunità. Si tratta di un significativo momento di sinergia e collaborazione con Confindustria e la 24Ore business school che ringraziamo per la disponibilità e che contribuirà ad aumentare le competenze degli enti locali con ricadute su tutto il territorio”.



“Sono orgoglioso - afferma Giorgio Fossa, presidente di 24Ore business school - che 24Ore business school abbia preso parte a questo progetto in collaborazione con Confindustria Val d’Aosta e Celva per formare circa duecento manager pubblici a gestire i fondi previsti dal Pnrr nel modo più efficace possibile per imprese e cittadini. La Val d’Aosta è la prima regione italiana a muoversi in questa direzione. È fondamentale che macchina pubblica riesca a spendere in maniera efficace e nei tempi richiesti gli oltre 300 miliardi di euro di risorse tra Pnrr e fondi strutturali 2021-2027. Oggi prevede una capacità di spesa (30 miliardi l’anno nei prossimi nove) dieci volte superiore rispetto a quella dimostrata negli ultimi sette anni (circa 3 miliardi l’anno di fondi strutturali) come risulta dai dati diffusi dal report annuale di Forum PA. Per attuare questi importanti traguardi è urgente il potenziamento della capacità amministrativa, aumentando le competenze interne della PA a ogni livello, oltre alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa”.