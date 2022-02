Coltivare la passione degli albi illustrati con la psicolibraia Nicole Decurti

Gli albi illustrati, grazie alla fusione di parole e tavole, ci suscitano emozioni forti, ci coinvolgono emotivamente e ci permettono di farci rapire e trascinare nelle storie che raccontano.

Riempiono i nostri occhi di pura meraviglia, accarezzano le nostre orecchie con parole sottili e scaldano i nostri cuori. I partecipanti potranno, mese dopo mese, sperimentare il piacere di orientarsi, sfogliare, riflettere, entusiasmarsi e coltivare la passione per gli albi illustrati. Tenendo sempre conto delle diverse sfaccettature della bibliodiversità di ognuno e ricordando che se un libro non piace al lettore, difficilmente emozionerà chi lo ascolta.

Proprio in quest’ottica, i partecipanti verranno invitati, se lo desiderano, a raccontare al gruppo il loro albo illustrato preferito sui temi suggeriti, così da arricchire lo scambio e la narrazione condivisa sull’argomento del mese.

La psicologa (nella foto), inoltre, farà degli accenni sull’importanza della lettura ad alta voce, dando ampio spazio alle sensazioni che i libri danno ad ogni lettore. Ricordando che le emozioni che scatenano sono squisitamente personali e vanno tutte accolte perché non esistono reazioni giuste o sbagliate.

Proprio la consapevolezza che gli albi illustrati per l’infanzia non devono essere relegati a “letture per piccoli” ma considerati come opere di grande valore artistico e letterario, senza classificazioni per età, è l’idea da cui nasce questo gruppo di lettura. Ogni mese affronteremo un tema specifico.

Per partecipare è necessario prenotarsi, perché date le restrizioni sanitarie, saranno ammesse solo dieci persone.

Gli incontri avranno cadenza mensile, si terranno di sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, presso la libreria Brivio in Piazza Chanoux.

Il costo di ogni incontro è di 10€ e al momento dell’iscrizione riceverete un Buono da 5€ da spendere in libreria per l’acquisto dei vostri libri preferiti. Vi aspettiamo, numerosi, sabato 12 febbraio, alle 14:30, con l’incontro dedicato all’amore e le sue sfumature