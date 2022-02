Il 7 febbraio si è celebrata la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, fenomeni che negli anni hanno visto una forte crescita anche nel nostro Paese.

Le statistiche più recenti delle Nazioni Unite riportano che nel mondo uno studente su tre , tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo.

Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono, ogni anno, forme di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è forte crescita: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati e registrano percentuali di minorenni che hanno subito tale fenomeno tra il 5% e il 20% della popolazione minorile.

Federconsumatori da anni è impegnata ad informare ragazzi e genitori su un uso consapevole e attento della rete, per evitare di rimanere vittima di comportamenti indesiderati, abusi e vere e proprie forme di ricatto.

Ecco alcuni importanti consigli per tutelarsi in rete:

I social network (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ecc.) sono “piazze virtuali”, cioè luoghi in cui contattare altre persone ma anche sui quali condividere informazioni, foto e video.

Grazie ai social possiamo interagire, anche in tempo reale, con familiari e amici ma anche con persone sconosciute. Spesso si tende a pensare che essere iscritti ad un social network significhi far parte di una sorta di piccola comunità estranea alla vita reale ma si tratta di un’idea completamente falsa e deviata nonché potenzialmente pericolosa.

Questa considerazione può portare a rivelare aspetti anche sensibili e delicati della propria vita, sottovalutando gli effetti collaterali, anche gravi, di tale esposizione. Non bisogna infatti dimenticare che è pressoché impossibile rimuovere del tutto un dato o un contenuto condiviso sul web e che dietro allo schermo può nascondersi chiunque.

LA TUTELA PIU’ EFFICACE È L’AUTOTUTELA

In questo contesto la forma più efficace di tutela resta la gestione attenta dei propri dati personali: inserire i propri dati personali su un social network significa perderne controllo, poiché queste stesse informazioni possono essere registrate, rielaborate e diffuse anche a distanza di anni. Prima dell’iscrizione è quindi opportuno leggere con attenzione le condizioni d’uso dei siti web e le garanzie di privacy.

È sufficiente una foto, il nome, qualche informazione sulla vita di una persona per impadronirsi on line della sua identità, quindi bisogna selezionare attentamente ciò che si pubblica e ciò che si condivide. In caso di violazioni della privacy si può presentare denuncia alla Polizia Postale e rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ECCO COSA DEVI CHIEDERTI

Se sei una ragazza o un ragazzo

– Il tuo insegnante, il tuo vicino di casa così come chiunque potrebbero vedere ciò che hai postato: tenendo a mente questo, scriveresti le stesse cose e pubblicheresti gli stessi contenuti?

– Le foto e le informazioni che pubblichi ti piaceranno anche tra qualche anno?

– Stai per condividere la foto ridicola di un tuo amico… ma a te farebbe piacere trovarti nella stessa situazione?

– Faresti vedere “quella” foto o “quel” video” anche al tuo nuovo ragazzo o alla tua nuova ragazza?

Se sei un genitore

– Hai mai spiegato ai tuoi figli come riconoscere i pericoli in rete, a difendersi dalle aggressioni dei potenziali provocatori e adescatori on line e a non diffondere informazioni private?

– Hai mai provato a navigare assieme a tuo figlio, per capire come si muova su Internet?

– Hai mai chiesto a tuo figlio se sia mai stato vittima di cyberbullismo?

Se stai cercando lavoro

– Ricorda che i “recruiter”, cioè le persone che per le aziende si occupano di cercare e selezionare il personale cercano informazioni sui candidati utilizzando i principali motori di ricerca on line. Ciò significa che i contenuti postati potrebbero danneggiarti nella ricerca del tuo prossimo lavoro.

– Il curriculum che hai inviato è coerente con i contenuti che hai pubblicato online?

RIEPILOGANDO

1) Tutelati. Pensa bene prima di pubblicare i tuoi dati personali, a cominciare da nome, cognome, indirizzo, telefono, poiché informazioni e immagini possono riemergere a distanza di anni.

2) Non pubblicare informazioni personali e foto che riguardano altri. Rischi sanzioni penali.

3) Usa login e password diversi per ogni sito web al quale ti iscrivi, per la posta elettronica e per il conto corrente bancario.

4) Se possibile crea pseudonimi diversi per ogni rete alla quale partecipi. I nickname non dovrebbero contenere la data di nascita.

5) Informati su chi gestisce il servizio e sulle garanzie di privacy offerte. Cerca sotto privacy o privacy policy. Controlla l’impostazione dei livelli di privacy del tuo profilo.

6) Ricorda che dietro allo schermo può esserci chiunque e che potresti non dialogare con la persona che credi.

7) Se ritieni di essere vittima di molestie, abusi, bullismo in rete rivolgiti alla polizia postale e al Garante. Anche Federconsumatori ti offre tutela.