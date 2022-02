Festival della Musica cristiana Sanremo 2022: trionfa fra Vinicius

Giancarlo La Vella e Andrea De Angelis - Sanremo

"Vale la pena" è il brano che il religioso brasiliano fra Vinicius ha portato alla vittoria al Primo Festival della Christian Music svoltosi per tre giorni a Sanremo. La concomitanza con il 72.mo Festival della Canzone italiana, ospitato al Teatro Ariston della città ligure, ha completato l'offerta musicale del centro che storicamente ospita la manifestazione canora. Per tre giorni 23 artisti di musica religiosa hanno calcato il palco dell'auditorium di Villa Santa Clotilde, dell'Opera don Orione, proponendo testi di carattere religioso attraverso gli stili più diversi: dal pop, al rock, al rap, passando per la musica corale e lirica. Una proposta ampia che ha suscitato la curiosità e l'interesse di molti. Radio Vaticana ha trasmesso in diretta le tre giornate, facendo conoscere al pubblico i concorrenti, le loro storie, le loro passioni e il loro cammino di fede, a volte pieno e intenso, altre volte difficile, ma sempre risoltosi nella preghiera di ringraziamento al Signore, una preghiera del cuore espressa in musica. Quasi 20 ore di diretta tra anteprime e cronache sulle varie piattaforme dell'emittente della Santa Sede, che hanno fatto registrare un picco notevole di ascolti. la manifestazione è stata presentata dal direttore artistico, Fabrizio Venturi, e dalla brava Valentina Spampinato.

Al termine della terza giornata la giuria, presieduta dall'art director Gianni Testa, ha assegnato i seguenti premi:

Primo classificato - Fra Vinicius, con il brano "Vale la pena"

Secondo classificato - il rapper Shoek, che ha cantato "Nuova razza"

Terza Classificata - Stella Sorrentino con "Lui è l'Amore"

Migliore Interprete - Ikaktus col brano "Come se piovesse cielo"

Migliore Composizione - Gionathan esecutore di "Tu mi hai amato per primo"

Miglior Testo - Dajana - Sinni col brano "Padre nostro"

Premio Stampa - Shoek che ha cantato il rap "Nuova razza"

Premio AFI, miglior realizzazione discografica - Fra Vinicius

Premio MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti - Shoek

Premio Alberto Testa - Gionathan

Premio San Giovanni Paolo II - Cantàmmo a Gesù che hanno eseguito "Tu sei l'eternità"

Premio Roberto Bignoli - Letizia Centorbi col brano "Tu sei tutto per me"

Premio Produzione Discografica - Fra Vinicius

Sono migliaia i messaggi arrivati nel corso delle odierne 6 ore di diretta radiofonica no stop a Radio Vaticana con Voi - Speciale Sanremo. Gli ascoltatori, nel sottolineare la bravura degli artisti e mettendo in evidenza i temi a loro più cari (tra i tanti la fratellanza, il perdono, la capacità di superare un lutto grazie alla fede), hanno indicato il loro cantante preferito. Una sorta di "radiovoto", come definito durante il programma. I primi cinque posti sono stati resi noti sul palco del Festival dal responsabile della testata, Massimiliano Menichetti. Al primo posto, con una percentuale di preferenze superiore al 30% del totale, il gruppo di Cantàmmo a Gesù. Subito dopo Stella Sorrentino, la cantautrice calabrese che è salita sul gradino più basso del podio. Il terzo artista più votato dagli ascoltatori è stato Marco Tanduo, mentre il quarto posto è per la pugliese Daniela Donatone, con circa il 10% delle preferenze. A chiudere la top five è Alex Cadili, proveniente da Genova. (fonte VaticanNews)