Tornano a salire i positivi

Con 155 nuovi positivi al Covid-19 e 628 guariti nelle ultime 24 ore, continua a rallentare la curva del contagio in Valle d'Aosta. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione riporta anche un nuovo decesso: sono 513 dall'inizio della pandemia in Valle. Gli attuali contagiati scendono a 2.794, di cui 2.742 sono in isolamento domiciliare. Stabili a 52, lo stesso numero di ieri, i ricoveri negli ospedali Umberto Parini e Beauregard. Di questi, 49 si trovano nei reparti ordinari mentre tre sono in Terapia intensiva al Parini. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.179. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla Protezione civile.

Nell'ultima settimana è crollato il numero di classi in quarantena, in regime di autosorveglianza o in didattica mista per il Covid-19, in ogni ordine e grado della scuola valdostana. Una settimana fa, le classi in quarantena dalla scuola materna alle superiori erano il 14,5%, oggi sono precipitate ad appena l'1,87%. Le classi in sorveglianza o autosorveglianza (dalle elementari alle superiori) erano il 13,8%, oggi sono scese al 10,48%; il 6,14% (erano il 20,4%) è in didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori).



I dati sono stati rilevati ieri dalla sovrintendenza agli Studi e diffusi oggi dall'assessorato all'Istruzione. Calano in modo netto anche le assenze dei docenti: il 2,4% è sospeso per non essere vaccinato contro il Covid-19 (stabile); l'1,8% risulta assente per quarantena o isolamento (era il 3,6%); il 7,5% è assente per aspettativa o malattia non Covid (era il 7,4%). Tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 2% è sospeso per non essere vaccinato, l'1,9% è assente per quarantena o isolamento Covid-19, l'8,2% è assente per altri istituti (aspettativa o malattia).