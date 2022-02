Cittadinanzattiva chiede lumi sul recupero delle liste d'attesa negli ospedali

Il 20 luglio dell'anno scorso la segretaria generale di Cittadinanzattiva APS Anna Lisa Mandorino inviava all’attenzione del presidente regionale Erik Lavevaz un'istanza d'accesso civico generalizzato nella quale chiedeva accesso a dati, informazioni e documenti in merito al piano regionale per il recupero delle liste d’attesa e sui fondi ripartiti alle regioni.



La presidenza della Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta, rappresentata dall’assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, ha recepito la richiesta sottolineando l’impegno profuso dall’amministrazione per il recupero delle liste d’attesa.



Senza trascurare il fatto che l’attuale contingenza vede l’amministrazione regionale impegnata nella sfida decisiva di prosecuzione della campagna vaccinale, CA VdA considera altrettanto doveroso ed urgente il virtuoso riavvio dell’ordinaria attività sanitaria e rinnova la massima disponibilità alla collaborazione con l’amministrazione stessa, per quanto di competenza. Tuttavia ritiene che anche nei momenti di maggiore criticità nel presidio della salute pubblica una maggiore collegialità nel perseguimento del bene comune sia auspicabile.



Cittadinanzattiva-Valle d’Aosta ribadisce pertanto l’invito all’amministrazione regionale affinché, in una prospettiva di maggior sussidiarietà, non si trascuri il contributo che il terzo settore può portare nel raggiungimento di obiettivi comuni.