SULLA “TÉMÉRAIRE” L’ITALIA DI DRAGHI SI BARCAMENA COME PUÓ

La prima agenda è stata illustrata dal Presidente rieletto, la seconda è quella affidata a Draghi per realizzare (“mettere a terra”) il piano di rinascita finanziato in parte dalla UE, la terza è quella della spesa quotidiana di milioni di famiglie italiane che arrancano verso la fine del mese, per non parlare delle lunghe file in coda alla Caritas.

Mentre il popolo è stremato, i costi dell’energia passano dagli otto miliardi del 2019 ai 38 miliardi del 2022 ed di 9,5 miliardi già stanziati dal Governo non colmano un distacco del 375%.

Il mondo turistico subisce una scossa di aumenti del 67,4% per la sola ristorazione ed è un bagno doloroso per il commercio al dettaglio (+ 62,7%), per trasporti e logistica (+ 90,1%), per la bolletta elettrica (+80%). Il tutto, mentre l’Istat annuncia un Pil in aumento del 6,5% che lucida solo la finanza e le entrate dello Stato salite a 441.477 milioni di Euro con un incremento del 12,2% (+47.831 milioni) rispetto al 2020; parliamo di entrate erariali accertate, mentre il saldo delle imposte dirette segna nei primi 11 mesi del 2021 un incremento di 19.095 milioni di Euro (+8,5%) con entrate che ammontano a 244.663 milioni di Euro. Non basterà la rateizzazione per salvare migliaia di Aziende in preda alla disperazione, mentre la politica – con rare eccezioni – è ripiegata su se stessa e distante dalla tragedia economica stesa sul mondo produttivo del Paese.

La “barca” Italia guidata dal Governo Draghi somiglia sempre più a “La valorosa Téméraire” (trainata al suo ultimo ancoraggio per essere demolita) dipinta da William Turner tra il 1938 ed il 1939, che si può ammirare alla National Gallery di Londra insieme ad altri manifesti eccellenti della pittura inglese. E’ una barca che sfida venti e tempeste inevitabili, come le alte onde del mare in burrasca. L’impresa di Draghi è eroica in partenza e deve osservare un calendario che lascia ben poco spazio all’improvvisazione.

Nel frattempo, qualcuno troverà il tempo per leggere l’ultima fatica di Sergio Rizzo “Potere assoluto” edito da Solferino e farsi un’idea realistica dell’etica pubblica e della giustizia. Per completare il quadro, sarà interessante aggiungere le pagine scritte da Nicola Gratteri e da Antonio Nicaso sui fenomeni pervasivi della malavita nel volume “Complici e colpevoli” Edito da Mondadori che apre lo sguardo su sistemi di potere che dialogano con altri poteri.

In Italia, la stessa parola “Riforma” è un ostacolo di per sé ed è davvero difficile anche solo immaginare una sua declinazione. Diciamo la verità: il nostro Paese, l’amata Italia di Enea, di Cesare e di Augusto non ha mai applicato veramente la Costituzione e naviga a vista con la stessa incredula incertezza che guidava i Governi della prima Repubblica attenti solo agli umori popolari, anche se aperti al sociale ed ai bisogni delle famiglie nell’immediato dopoguerra. l’Italia è salita a bordo della “Téméraire” e si barcamena come può.

Torna di estrema attualità la canzone di Orietta Berti “Finché la barca và, lasciala andare”, anche se è molto più musicale e piacevole Anna Mena con la sua “Duecentomila ore”… “Siamo bravi a continuare /A farci male / lo che non cercavo un ragazzo di strada / Poi mi hai distratta / Vendendomi un’altra bugia / Quando la notte arriva / M’ama non m’ama un fiore…….”.

L’orizzonte politico Italiano è troppo oscuro per non sperare in un raggio di sole che illumini il ritorno alla normalità.