Vodafone V-MAX, la fibra veloce di Vodafone per tutta la casa

La fibra ottica di Vodafone sta diventando sempre più potente, veloce e sicura: con le nuove offerte Vodafone V-MAX è possibile navigare a tutta velocità, connettendosi da qualsiasi punto della propria casa, con la garanzia di un segnale sempre costante e privo di interruzioni.

La connessione in fibra ideale per ogni genere di esigenza

Oggi, grazie alla nuova fibra V-MAX di Vodafone, è possibile essere sempre connessi in ogni punto della propria casa per studiare, usare i videogiochi, lavorare in smart working, oppure semplicemente navigare in internet, fare shopping o assistere a trasmissioni e filmati in streaming.

Usufruendo di una delle tariffe Vodafone V-MAX , immediatamente dopo l’attivazione la Vodafone Station provvede automaticamente a mappare la potenza del segnale, tenendo conto inoltre delle abitudini di navigazione di tutta la famiglia. I dati raccolti permettono di verificare la stabilità e la continuità della connessione e di individuare eventuali punti deboli, procedendo, se necessario, ad inviare alcuni extender, al fine di potenziare il segnale e di renderlo uniforme in tutta la casa.

Inoltre, le offerte Vodafone V-MAX comprendono anche l’opzione Sempre Connessi: si tratta di una chiavetta web da collegare alla Vodafone Station, che permette di non perdere il collegamento in caso di un guasto o di un’anomalia alla rete fissa. Sempre Connessi offre il vantaggio di non interrompere la propria attività, grazie all’attivazione del sistema di backup su rete mobile, qualora la linea fissa dovesse presentare anomalie o problemi. Inoltre, la chiavetta consente di iniziare fin da subito ad utilizzare la rete Vodafone, anche prima che la linea fissa sia attivata. Basta inserire la chiavetta nella Vodafone Station per poter navigare tranquillamente, senza alcuna necessità di attendere il termine dei lavori di attivazione della rete.

I piani tariffari relativi alle offerte fibra Vodafone V-MAX sono due: uno è stato concepito per chi desidera una connessione alla rete fissa, usufruendo così della velocità della fibra ottica Vodafone, l’altro consente di navigare e comunicare praticamente ovunque.

Il piano tariffario Internet Unlimited V-Max ha un costo di 32,90 euro / mese e riguarda la linea fissa e la connessione veloce con fibra Vodafone in tutta la casa, mentre Family Plan V-MAX, il cui costo è di 39,90 euro / mese, comprende anche la dotazione di una Sim che offre chiamate, sms e traffico dati illimitati, per navigare e comunicare in qualsiasi luogo e momento.

Nessuno dei due piani tariffari prevede i costi di attivazione, entrambi possono inoltre essere interrotti in qualsiasi momento senza vincoli né spese aggiuntive. Sia il modem che gli extender vengono consegnati a domicilio gratuitamente.

Le offerte Vodafone V-MAX sono vantaggiose per diversi motivi: prima di tutto permettono di usufruire della velocità della rete in fibra di Vodafone, in grado di arrivare a 2,5 Gbps, inoltre è garantita la massima sicurezza, grazie al servizio Digital Privacy&Security, finalizzato alla protezione nei confronti di virus, furti di dati e altri problemi che riguardano la necessità di proteggere i minori dai possibili pericoli di internet.