GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA



FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO



La Giunta regionale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Comboé nei comuni di Pollein e Charvensod; l’importo stanziato è pari a 787.011 euro.



BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO



Il governo regionale ha approvato l’applicazione di tariffe agevolate per l’ingresso nei siti culturali di proprietà regionale in occasione di una serie di ricorrenze del 2022 e delle aperture straordinarie dei Castelli e dell’Area Megalitica.



L’Esecutivo ha approvato il piano di riparto provvisorio dei contributi forfettari alle associazioni sportive praticanti gli sport tradizionali regionali e alla Fédérachon Esport de Nohtra Téra destinati al sostegno dell’attività sportiva istituzionale. Il Governo ha, inoltre, approvato la concessione di un contributo forfettario a favore dell’Unione Guide di Alta Montagna e uno a favore dell’Associazione Valdostana Maestri di sci, entrambi destinati a sostegno dell’attività del 2022.