Via libera all'indennità una tantum per i medici valdostani che hanno lavorato durante l'emergenza Covid-19

L'Usl della Valle d'Aosta ha adottato questa mattina la delibera che formalizza le modalità di erogazione delle indennità regionali "a favore della dirigenza sanitaria" che riguarda 382 dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, e 93 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che sono state "definite nel mese di dicembre 2020 e oggetto di specifiche informative alle organizzazioni sindacali di categoria nel 2020 e sospese in attesa dell'esito dell'impugnativa del governo nazionale davanti alla Corte costituzionale.

"L'indennità forfettaria lorda onnicomprensiva è stata definita in 3.157,89 euro sulla base della ricognizione del personale effettuata a dicembre 2020 e verrà erogata ai professionisti che si impegnano a restare in servizio fino al 30 novembre 2023" spiega l'Usl. Nel caso di "mancato rispetto dell'impegno sottoscritto" sarà applicata una penale pari all'80% dell'indennità percepita; in caso di pensionamento, sarà detratto il 50%. "Per i soggetti non più in servizio alla data di adozione della presente deliberazione l'erogazione della indennità in questione verrà effettuata previa decurtazione diretta delle penali" aggiunge l'azienda sanitaria.



"Dopo le indennità erogate al personale che ha operato in un contesto di grave criticità ora è il turno della dirigenza sanitaria e quindi anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta- sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse- eravamo convinti della bontà della legge e del nostro operato e la sentenza della Corte costituzionale sblocca questi fondi destinati a chi si è sempre speso senza risparmiarsi in un periodo difficile".