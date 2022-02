In Val d’Aosta 7.500 controlli delle forze dell’ordine, un denunciato per violazione della quarantena

Nell'ultima settimana, quella tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio, in Valle d'Aosta le forze dell'ordine hanno fatto 6.992 controlli su persone e 451 in negozi ed esercizi pubblici per verificare il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da covid; i quasi 7.000 controlli sulle persone hanno visto cinque multe per l'assenza del green pass, una per il mancato utilizzo della mascherina quando obbligatoria.



Una persona è stata denunciata all'autorità giudiziaria per aver violato l'obbligo di quarantena. I 451 controlli in negozi, bar e ristoranti non hanno portato a sanzioni. In particolare, gli uomini della polizia amministrativa della questura di Aosta sono stati nella valle del Lys e in alcuni comuni della Media e dell'Alta Valle, controllando in totale 13 attività di vario genere (bar, ristoranti, negozi e attività ricettive) e un centinaio di persone tra esercenti e clienti. La questura fa sapere che non sono state accertate irregolarità.