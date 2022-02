Seduta calda del Consiglio Valle

La preoccupazione per un possibile ampliamento della zona del contagio da peste suina africana, dal Piemonte verso la Valle d'Aosta attraverso i suini selvatici, arriverà nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

La Lega chiede, con un'interrogazione, quali sono le misure attuale; Pour l'Autonomie, in un'interpellanza, propone di istituire un commissario straordinario. L'assemblea torna a riunirsi mercoledì e giovedì, a partire dalle 9, per trattare un ordine del giorno composto da 53 oggetti, di cui 16 interrogazioni, 29 interpellanze e tre mozioni. Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul canale YouTube del Consiglio e sul canale Tv Vallée, al numero 13 del digitale terrestre.



Tra le interrogazioni, la Lega chiede notizie sulle interlocuzioni tra l'amministrazione regionale e i gestori delle discariche di Chalamy, a Issogne, e di Pompiod, ad Aymavilles; vuole chiarimenti sull'accesso al reparto di Terapia intensiva Covid dell'ospedale Umberto Parini di Aosta da parte di una troupe della Rai; chiede alla giunta informazioni sulle azioni di contenimento e prevenzione dei contagi da peste suina sul territorio regionale. Pour l'Autonomie chiede notizie sull'avvio di uno studio sulla povertà in Valle d'Aosta.

Il Progetto Civico Progressista torna sul tema dell'ampliamento del Parco regionale del Mont Avic, chiedendo i tempi per l'iter; vuole notizie su iniziative di tutela del personale sociosanitario della Casa di riposo Jean-Boniface Festaz di Aosta dopo la riorganizzazione della pianta organica e il taglio di cinque oss. Il consigliere Mauro Baccega (gruppo misto) chiede conto del numero di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri dipendenti dell'Usl in attività in Valle.



Tra le interpellanze depositate, la Lega chiede di recepire nell'ordinamento valdostano dei principi definiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con propria legge sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico; vuole informazioni sull'attuazione di misure per il contrasto alla processionaria del pino; sollecita notizie sulle azioni per sostenere l'aumentata richiesta di supporto psicologico conseguente alla pandemia. Anche Pla chiede l'approvazione di una norma di attuazione in materia di concessioni idroelettriche entro la fine della legislatura statale e propone la nomina di un commissario straordinario per la gestione della peste suina in regione.



Il Consiglio discuterà tre mozioni: con la prima, presentata dalla Lega, si vuole impegnare il governo a programmare l'attività di promozione della 15esima tappa del Giro d'Italia in Valle d'Aosta coinvolgendo tutte le località interessate.

Con due mozioni, il consigliere Baccega del gruppo misto vuole impegnare le commissioni consiliari competenti ad avviare un dibattito sulle problematiche della gestione dell'edilizia residenziale pubblica e sull'esame della bozza di Piano regionale per l'emergenza e del Piano della salute e benessere sociale.