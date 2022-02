La curva contagi riprende a salire

L'altalena dei numeri riporta sopra i 3.500 i contagiati da Covid-19 in Valle d'Aosta, dopo un deciso miglioramento nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 123 nuovi positivi al coronavirus, con 96 guariti.

I numeri crescono di 29 unità, facendo arrivare gli attuali positivi a 3.506. I tamponi refertati sono stati 1.817, in lieve aumento rispetto alla giornata di venerdì. La situazione nei due ospedali vede un calo della pressione, con quattro ricoveri in meno rispetto alla giornata precedente: sono 53 tra gli ospedali Umberto Parini e Beauregard di Aosta; restano tre i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva Covid dell'ospedale Parini. Non si sono registrati nuovi morti, che restano 512 dall'inizio della pandemia.

I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla Protezione civile.

Controlli forze dell'ordine continuano

Continuano i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Nel corso dell’ultima settimana la Questura di Aosta ha effettuato numerosi controlli, su tutto il territorio regionale. Gli uomini della Polizia Amministrativa della Questura si sono recati nella Valle del Lys ed in alcuni comuni della media e alta valle, controllando complessivamente 13 attività di vario genere (bar/ristoranti, negozi e attività ricettive) ed un centinaio di persone tra esercenti e clienti. Non sono state accertate irregolarità.

In Italia sono 77.029 i nuovi casi in 24 ore, 229 i morti

Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 229. Il tasso di positività è stabile all'11%. Calano i ricoveri ordinari (-117), crescono le terapie intensive (+29) (IL BOLLETTINO - MAPPE).