Al Castello Gamba di Châtillon tre date con ‘Fuori quadro’ in omaggio a Pier Paolo Pasolini

In occasione della mostra ‘Pier Paolo Pasolini fuori quadro - Il cinema in forma di poesia’ realizzata in collaborazione col Museo nazionale del cinema di Torino ed attualmente in corso al Castello Gamba di Châtillon sono stati organizzati tre appuntamenti di approfondimento dedicati all’arte del regista di Casarsa.



Il 12 febbraio dalle 15 sarà possibile partecipare a due visite guidate dal titolo ‘Un personalissimo neorealismo’ a cura di Grazia Paganelli, responsabile della programmazione del Museo nazionale del cinema di Torino.



Poeta, narratore, filosofo, intellettuale impegnato, regista erede di Roberto Rossellini, Pasolini dietro la macchina porta avanti l'esperienza del neorealismo, ma ne estrae la sostanza, ne risolve le incertezze. La sua opera cinematografica manifesta un vasto raggio d'interessi culturali (che vanno dalla pittura alla letteratura, dalla filosofia all'antropologia) e una straordinaria coerenza che si potrebbe sintetizzare con la frase che in Medea pronuncia Giasone: "Solo chi è realistico è mitico e solo chi è mitico è realistico". Da 'Accattone' a 'Salò o le 120 giornate di Sodoma', il viaggio nelle immagini del poeta di Casarsa mostra in ogni fotogramma l’aspetto visionario della realtà quotidiana.



Il 25 febbraio alle 18 il professore di Critica letteraria e letterature comparate dell’Università dell’Aquila Massimo Fusillo terrà la conferenza ‘Pasolini artista intermediale ed eclettico. La Grecia barbarica’. La creatività poliedrica di Pasolini si è espressa in svariati generi: poesia, narrativa, cinema, teatro, pittura, critica letteraria, semiologia filmica. Questo eclettismo, rivendicato con un certo orgoglio, è forse il tratto più vitale della sua opera oggi, a giusto cento anni dalla sua nascita, nella nostra epoca intermediale. L'intervento analizzerà in particolare le reinterpretazioni pasoliniane del mito greco che affrontano tre grandi miti (Oreste, Edipo, Medea) su tre assi ermeneutici fondamentali (politica, psicanalisi, antropologia), spaziando dal cinema al teatro, dalla traduzione all'ultima opera summa incompiuta, il romanzo 'Petrolio'.



L’ultimo appuntamento è previsto il 5 marzo dalle 15 Roberta Basano, responsabile della fonoteca del Museo nazionale del cinema di Torino, condurrà due visite guidate dal titolo ‘Niente come un film costringe a guardare le cose’. Se per Pasolini il cinema rappresentava più di ogni altra forma d’arte l’occhio privilegiato sul mondo, le fotografie esposte offrono allo spettatore una preziosa lente d’ingrandimento sulla sua opera. Immagini che attraverso l’interpretazione del fotografo di scena raccontano la poesia e l’intensità del cinema di Pasolini, in uno stimolante dialogo tra cinema e fotografia che ci obbliga a fermare il nostro sguardo, ad allontanarci dalla bulimica fruizione visiva che produciamo e subiamo.