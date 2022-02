Lentamente la curva covid scende

Continua a migliorare l'andamento del contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 149 nuovi positivi al nuovo coronavirus, contro i 433 guariti che fanno calare di quasi 300 unità (284) gli attuali positivi, che tornano sotto i 3.500 casi complessivi (3.479). I tamponi refertati sono stati 1.695.



La situazione nei due ospedali vede un ricovero in più rispetto alla giornata precedente, che porta il totale dei pazienti in struttura a 57 tra gli ospedali Umberto Parini e Beauregard di Aosta; restano tre i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva Covid dell'ospedale Parini. Non si sono registrati nuovi morti, che restano 512 dall'inizio della pandemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla Protezione civile.

In Italia 93.157 casi e 375 morti. Tasso positività all'11%

Deciso calo dei ricoveri ordinari (-385) e delle terapie intensive (-29). Processati 846.480 tamponi. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte più alta di chi ha fatto booster. Dal report settimanale anche che le possibilità che un no vax finisca in terapia intensiva sono più alta di 27 volte rispetto a chi ha fatto il booster. Intanto passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva.

Dall'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che la mortalità, nei non vaccinati, è 25 volte più alta di chi ha fatto la dose booster e sale di 27 volte la possibilità di entrare in terapia intensiva. Le ospedalizzazione nei reparti ordinari è di 10 volte superiore nei no vax rispetto ai vaccinati con tre dosi. Intanto, passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. Dai ieri è iniziata la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle prime 11.200 dosi del Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer.