Jeunes Aoste, actualité et street dance, double rendez-vous à la Cittadella

De l'actualité à la street dance: la Cittadella dei giovani d'Aoste ouvre le week-end avec un double rendez-vous: aujourd'hui à partir de 19h, c'est le tour de "Altri Volti. Cineforum di attualità" proposé par l'Ennesima associazione sul cinema. Le rendez-vous est à la cafétéria: un apéritif laissera la place, à 19h45, à la table ronde, avec des experts du secteur, sur les problématiques des jeunes liées aux relations entre mineurs et adultes.



L'accent sera mis sur les situations difficiles qui nécessitent souvent l'intervention des services sociaux ou d'un avocat. Comme d'habitude, au moment de la confrontation suivra, à 20h30, la projection d'un film qui racontera le thème à travers les yeux d'un enfant, avec toute la légèreté qui en découle. Samedi, à partir de 16h30, The Cypher Knowledge propose son deuxième atelier de formation gratuit sur la street dance.



Le protagoniste sera Daniele Cervino, alias DcFunk, danseur, chorégraphe et professeur avec une vision polyvalente de la danse entre contemporain et hip hop. Cervino est également le créateur et chorégraphe du "Fickle Project", qui rassemble des danseurs de la formation professionnelle du Ballet de Toscane, et fait partie de "Fundanza Family", "Principio Family" et du "Collettivo Gente di Toscana".