Stanziato per le indennità covid alle oss 1,1 mln di euro

L'erogazione dei finanziamenti alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta consentirà il pagamento delle indennità di disagio COVID - previste dalla legge regionale n. 8/2020 - al personale OSS che ha operato nelle Microcomunità per anziani e nel servizio di assistenza domiciliare nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L'erogazione del 1.100.000 euro, era stata sospesa, in accordo tra le parti, in quanto il Consiglio dei ministri aveva promosso la questione di legittimità costituzionale, avverso, tra gli altri, l’articolo 22 della l.r. 8/2020.

Con successiva sentenza n. 5 del 17 gennaio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8, riconoscendo le prerogative della Regione.

“Le indennità potranno finalmente essere erogate al personale che ha operato in un contesto di grave criticità e al quale va il nostro ringraziamento - sottolinea l’Assessore Roberto Barmasse. È un atto dovuto verso coloro che, in tutto questo periodo difficile, si sono adoperati senza risparmiarsi e hanno permesso di superare anche le difficoltà operative. La sentenza della Corte costituzionale non fa che confermare la bontà delle nostre scelte e del nostro operato”.