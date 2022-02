Per l’indennità covid Celva e Sindacati si confrontano a colpi di comunicati

Tutto nasce dalla firma del Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’indennità ‘rischio covid’ per il personale delle strutture per anziani e dei servizi di assistenza domiciliare gestiti dagli enti locali. L’importanza della firma è stata sottolineata dalle organizzazioni sindacali.

La cosa non è stata gradita dal Celva che in una nota spiega di non “aver ritenuto opportuno enfatizzare la notizia com’è invece accaduto da parte di alcune organizzazioni sindacali che hanno rivendicato come una propria esclusiva vittoria un lavoro sinergico e condiviso”.

Ma ricorda che la firma del protocollo “è l’atto conclusivo di un iter lungo ed articolato che ha preso avvio su impulso del Celva: già a marzo di due anni fa sono cominciate le interlocuzioni con la Regione per l’adozione di una legge regionale (approvata a luglio 2020) che permettesse di ampliare il novero del personale impiegato nei servizi per anziani gestiti dagli enti locali, con la conseguente richiesta di prevedere un’indennità in loro favore”.

Cgil, Cisl e Uil oggi replicano sostenendo che “l’indennità una tantum rappresenta il risultato di un lavoro condiviso e sinergico con Regione ed Enti locali, noi parliamo del lavoro fatto dalle nostre tre organizzazioni” e aggiungono: “Con orgoglio abbiamo commentato con entusiasmo la sentenza della Corte Costituzionale perché abbiamo visto concretizzarsi il riconoscimento meritato dalle lavoratrici e dai lavoratori. Sulle tempistiche evidenziate dal Celva ci chiediamo con chi abbiano fatto trattative visto che il 20 marzo era appena scoppiata la pandemia ed eravamo tutti chiusi a casa per il lockdown”.

La nota del Celva precisa anche che gli enti locali che hanno avviato trattative aziendali l’hanno fatto poiché le parti datoriali hanno convocato tutte le organizzazioni sindacali e stupisce che alcune, rivendicando meriti esclusivi per la firma dell’intesa, si rammarichino del fatto che “la Regione” abbia convocato per la sottoscrizione “anche altri sindacati”, quasi ad invocare una violazione dello Statuto dei lavoratori e delle leggi, anche regionali, in materia di rappresentatività sindacale.

“Le nostre funzioni pubbliche – conclude la nota di Cgil, Cisl e Uil – hanno commentato con entusiasmo un risultato tutto dei lavoratori e di riflesso anche nostro perché come rappresentanti dei lavoratori siamo per natura vicino alle loro esigenze, la vittoria dei lavoratori è anche la vittoria dei sindacati, senza bisogno di enfasi e proclami”.