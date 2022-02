Pd VdA condivide scelte governo centrale per certificazioni Covid

Il PD della Valle d'Aosta esprime vivo apprezzamento per le misure che il Governo nazionale ha approvato nella sua ultima riunione, adottando un nuovo decreto legge “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo."

"Anche grazie all'azione intrapresa dal nostro partito, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale - si legge in una nota di Corso Battaglione Aosta - è stata finalmente superata la suddivisione in fasce di colore che non pochi problemi ha comportato per la nostra Regione, stante i numerosi così ridotti. Infatti le nuove norme allentano le restrizioni sulla scuola con la riduzione della didattica a distanza (DAD) e le restrizioni permanenti nella c.d. "zona rossa" sono state limitate solo a chi non è in possesso del Green Pass rafforzato".

Le soluzioni individiate, unite alla possibilità che lo stato di emergenza non dovrebbe essere ulteriormente prorogato oltre il termine già fissato del 31 marzo, "consente alla nostra Regione e, in particolare, al suo comparto più importante e più duramente colpito dalla pandemia, quello commerciale e turistico - sottolinea il Pd VdA - di guardare con più ottimismo i mesi a venire".

Il Partito evidenzia "ancora una volta il grande senso di responsabilità dei propri ministri che in sintonia con l’azione di Governo hanno coniugato l’attenzione alla sanità e la necessità di procedere gradualmente alla riapertura di un paese che necessita assolutamente di prevedere tutti gli strumenti di sostegno al mondo economico".