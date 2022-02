Aymavilles: Accordo per la ricostruzione del ponte di Chevril

Presto Aymavilles e Cogne avranno un nuovo ponte lungo la strada regionale della vallata, a Chevril. Per problemi statici, la precedente infrastruttura era stata chiusa e sostituita da un ponte provvisorio, con il traffico costretto a percorrerlo a senso unico alternato. L'assessore alle Opere pubbliche della Regione, Carlo Marzi, e la sindaca di Aymavilles, Loredana Petey, hanno firmato l'intesa per i lavori di ricostruzione del ponte.



"Ci siamo impegnati al meglio per giungere alla ricostruzione del ponte nel minor tempo possibile- dice l'assessore Marzi-. Con l'approvazione dell'intesa con il Comune di Aymavilles possiamo completare l'iter progettuale per poi avviare le procedure di affidamento dei lavori". La sindaca Petey aggiunge: "Siamo soddisfatti per la sottoscrizione dell'intesa e per la rapidità con cui si è potuti giungere a tale risultato: i lavori consentiranno di mettere in sicurezza un importante tratto della strada regionale, percorsa ogni giorno da un elevato traffico di auto e mezzi". Con l'approvazione dell'intesa potrà essere emanato il decreto del presidente della Regione che sostituisce la concessione edilizia ed equivale a una variante al Piano regolatore comunale, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

L'assessore CRalo Marzi e la sindaca Loredana Petey alla firna dell'accordo

La realizzazione del nuovo ponte consentirà di ripristinare la viabilità a doppio senso di marcia, rimuovendo la struttura provvisoria che ha consentito sinora di garantire il transito. Marzi fa anche il punto degli altri lavori programmati nella valle di Cogne. "Abbiamo programmato e realizzato diversi interventi di manutenzione della strada regionale e a protezione da frane e valanghe, come quelli in frazione Sisoret e nel bacino di Tsasèche, a protezione della strade e dell'abitato di Epinel, e nella sistemazione idraulica del torrente Valeille a Lillaz. D'accordo con i sindaci intendiamo proseguire questa politica di attenzione e cura del territorio, essendo tutti consapevoli che tanto è stato fatto e molto rimane da fare, vista la fragilità di questa parte di territorio valdostano".



Petey infine auspica "che gli interventi di messa in sicurezza della strada regionale 47 possano proseguire con la sistemazione degli altri punti critici, in particolare sui versanti a rischio, e con l'avvio dei lavori per la viabilità alternativa nei pressi castello, per rendere sicuro il percorso che collega Aymavilles a Cogne, unica via di accesso alla vallata".