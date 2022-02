Un portrait pour chaque habitant de Cogne

Entre l'art et l'ethnographie, Cogne pourrait être le premier pays au monde à avoir le portrait de tous ses habitants, à ce jour un peu plus de 1.300: c'est l'objectif du projet "Arthéâtre-Portraits" lancé aujourd'hui par la Commune de Cogne et par l'association des Musées du pays du Grand Paradis, qui veulent réaliser les portraits de la population résidante à Cogne par la peintre Barbara Tutino.



L'artiste dépeindra tous les habitants adhérents à l'initiative entre 2022 et 2023; les oeuvres seront ensuite exposées. L'initiative a été promue en envoyant une communication à toutes les familles de Cogne et à travers la page Facebook de l'administration communale. Pour les promoteurs, le projet veut "célébrer la beauté de la diversité représentée par les visages des cogneins et faire de Cogne le premier lieu au monde à posséder les portraits de tous ses habitants".