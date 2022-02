'Autori in vetta', sette appuntamenti a Courmayeur

Un nuovo calendario per 'Autori in vetta' che torna a Courmayeur, in presenza, a partire dalla metà di febbraio: questa edizione invernale saluta il ritorno della saletta dei volumi storici della biblioteca come luogo ideale per gli incontri culturali in programma.



Sette appuntamenti con alcuni dei nomi più affascinanti e suggestivi del panorama letterario e del giornalismo italiano. Ancora una volta, come per l’estate passata, la rassegna promossa dalla biblioteca, in collaborazione con il CSC e curata da Paola Zoppi, ha intenzione di affrontare le grandi tematiche di attualità attraverso le proposte e le novità editoriali.



Si comincia il 12 febbraio alle 18 in biblioteca. Il primo appuntamento, con Elena Varvello, scrittrice e docente della Scuola Holden, guarderà al mondo dell’adolescenza attraverso il suo romanzo "Solo un ragazzo"- Einaudi; con Daniela Missaglia, il 26 febbraio, alle ore 18, in biblioteca, si parlerà invece dei colpevoli silenzi che violano l’infanzia, oggetto del suo libro "Un colpevole silenzio"- SEM.



Il 5 marzo alle 21 al Centro Congressi di Courmayeur sarà la volta di Lucia Goracci (l’evento viene riproposto, dopo una prima cancellazione questa estate a causa dell’emergenza afghana, raccontata in prima linea dalla giornalista Rai), protagonista di un incontro-intervista legato alla situazione geopolitica attuale.



La scelta di 'Autori in vetta' è quella di inserire appuntamenti dal carattere eterogeneo per raccontare al pubblico di Courmayeur nuovi scenari culturali declinati in generi diversi. Il libro di Laura Pezzino, sabato 12 marzo, alle ore 18, in biblioteca, è una guida di viaggio sui generis: "A New York con Patti Smith. La sciamana del Chelsea Hotel"- Giulio Perrone editore.



Non mancano poi due graditi ritorni: Enrico Pandiani (19 marzo alle 18 in biblioteca) e Franco Faggiani (26 marzo alle 18 in biblioteca) che con le loro pubblicazioni ci porteranno, il primo, nel cuore della Torino di periferia, scenografia del nuovo noir, "Fuoco" - Rizzoli; il secondo ad Amatrice, fra le macerie del terremoto e i boschi e la montagna circostante in cui inizierà una certa rinascita, come racconta nel suo ultimo romanzo, "Tutto il cielo che serve"- Fazi.



A chiudere questa edizione di Autori in Vetta, il 2 aprile alle 17 in biblioteca, sarà Sara Loffredi, scrittrice cara ai courmayeurins, curatrice di un laboratorio dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni e dedicato alla Costituzione.



“Abbiamo cercato di mantenere il più possibile gli eventi in presenza – evidenzia Alessia Di Addario, assessora alla Cultura e Politiche sociali - seppur la situazione non sia ancora stabile e meno complessa. 'Autori in vetta' rappresenta un momento di approfondimento importante nell’offerta culturale di Courmayeur, per riflettere su grandi temi e avere uno sguardo sul panorama letterario attuale”.



“Abbiamo guardato molto alle novità editoriali – spiega Paola Zoppi, curatrice di 'Autori in vetta' - affinché si potesse aprire un dialogo tra scrittori e pubblico su ciò che accade all’interno della nostra quotidianità, ciò che accade a figli e nipoti, che cosa potrebbe accadere all’assetto mondiale dopo l’aprirsi di certe crisi. Sono certa che Autori in vetta apporterà nuovi spunti su cui riflettere e con i quali confrontarsi”.