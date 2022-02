Voucher per l'acquisto di prodotti agroalimentari regionali

La Giunta regionale, con propria deliberazione n.4 del 10 gennaio 2022, ha approvato i criteri applicativi per la concessione di contributi a favore di imprese che svolgono attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande per gli acquisti di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti di qualità che rientrano nei regimi DOP, PAT, IG, nonché di prodotti trasformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole.

L'entità dell'aiuto erogato è pari al 30% delle spese per gli acquisti effettuati nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 1° giugno 2022 ed è compreso tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.

Ogni informazione utile, nonché gli elenchi dei prodotti già segnalati dalle aziende valdostane nelle precedenti indagini effettuate e risultate ammissibili, sono consultabili on line al seguente link.

I suddetti elenchi saranno periodicamente aggiornati a seguito di richiesta di inserimento di nuovi prodotti da parte dei produttori attraverso la compilazione dell'apposito modulo reperibile sulla medesima pagina.

Inoltre l'Amministrazione regionale precisa quanto segue:

I prodotti a base di carne (Motsetta, Motzetta, Mocetta, Tseur achétaye) sono ammissibili a contributo esclusivamente nel caso di utilizzo di sola carne bovina allevata sul territorio regionale;

Il latte crudo prodotto da aziende agricole regionali rientra tra le materie agricole, mentre il latte sottoposto a trattamento termico (ad esempio il latte pastorizzato) è ammissibile al contributo solamente se ottenuto prevalentemente con materia prima agricola regionale e qualora il produttore presenti apposita richiesta di iscrizione del prodotto trasformato.

I beneficiari potranno presentare richiesta di aiuto a partire dal 1° aprile 2022 secondo modalità che saranno comunicate.