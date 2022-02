VdA Riparte sollecita tavolo Regione Rete Ferroviaria Italiana spa

La soddisfazione per il previsto avvio nel 2023 In primo luogo c'è soddisfazione perché nel 2023 dovrebbero essere avviati i lavori per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta, è mitigata dalla necessità che la Regione apra un tavolo di confronto con RFI per “concordare una attenta programmazione per ridurre la durata di interruzione del servizio, per offrire servizi sostitutivi adeguati e per concentrare in tali periodi opere di potenziamento e miglioramento lungo la linea e nelle stazioni”.

Infatti, l’elettrificazione è un'opera molto importante attesa da vari decenni e c’è la consapevolezza che i lavori comporteranno delle interruzioni del servizio ferroviario, “e su questo – sottolinea il Comitato - ci deve essere fin d'ora un ruolo attivo della Regione per evitare chiusure generali di vari anni, cosa che si può fare intervenendo in modo selettivo sui vari tronchi dell'opera”.

In vista di un futuro incontro con il Presidente della Regione, il Comitato anticipa che “farà presente l'importante ruolo della Regione in tale programmazione. Inoltre va condotto un attento monitoraggio sui lavori e, a tal fine, è indifferibile la necessità di potenziare il Servizio ferrovie dell'Assessorato regionale ai Trasporti che non è in grado, con l'attuale personale ridotto all'osso, di affrontare tutti i compiti attuali e quelli che si prospettano nei prossimi mesi ed anni”.

Per il Comitato, poi, per quanto riguarda la tratta Aosta-Pré-Saint-Didier “non ci sono motivi per tardare nella realizzazione dei lavori necessari per la ripresa del servizio di trasporto”.

Infatti, c’è una legge regionale che prevede la riapertura, c'è un Accordo quadro fra Regione e Rete Ferroviaria Italiana, sono stati fatti gli studi per l'incremento del peso assiale, RFI ha già alcune risorse a disposizione, ora è il momento di realizzare le opere e riattivare il servizio.

“La riapertura – sottolinea il Comitato - consentirebbe anche di programmare un servizio locale fra Chatillon-Aosta-PréSaint Didier in grado di servire l'utenza di una parte importante della Regione durante i lavori di elettrificazione e rappresentare una risposta anche alle domande sindacali sull'utilizzo dei lavoratori della ferrovia nei periodi di interruzione del servizio”.