Eletta la nuova direzione regionale del PD della Valle d’Aosta

Il 28 gennaio in modalità telematica s’è riunita l’assemblea regionale del PD-VdA presieduta dalla neo-presidente Eloise Della Schiava che ha eletto all’unanimità la nuova direzione regionale che sarà composta da: Roberto Greco, Mauro Fioravanti, Michele Monteleone, Franco Contratto, Nicodemo Spatari, Guido Piovano, Biagio Fresi, Vanni Florio, Raffaele Statti, Gianfranco Zanon, Laurino Rean, Davide Fiorani (Giovani Democratici), Jean Pierre Guichardaz, Antonino Malacrinò, Mario Pucci, Maurizio Pitti, Sara Timpano, Irene Deval, Antonella Barillà, Marisa Traversino, Olga Pernel e Sofia Colombini (Giovani Democratici). Sono membri di diritto della direzione il segretario Luca Tonino, la presidente Eloise Della Schiava e il tesoriere Giuseppe Rollandin. Quest’ultima verrà integrata dai componenti della Segreteria che il Segretario comunicherà, come da Statuto, alla prossima riunione della direzione.



Commenta il segretario Luca Tonino: “Sono molto soddisfatto perché a seguito del congresso regionale tutti gli organismi interni sono nuovamente operativi consentendo la piena attività del partito. A seguito dell’elezione della Direzione nei prossimi giorni verrà nominata la Segreteria e completata l’organizzazione del PD della Valle d’Aosta. La fase di insediamento del partito, nonostante le difficoltà del momento, prosegue in sintonia con gli amministratori regionali e comunali che forniscono un supporto fondamentale all’azione politica”.



Le procedure per la formazione degli organismi statutari non ha però impedito che il PD della Valle d’Aosta in questo mese si sia occupato di questioni centrali, come la modifica dei criteri sulla classificazione delle zone Covid, la necessità di prevedere adeguati strumenti per combattere la povertà crescente e di elaborare, in generale, una strategia di supporto alle fasce più deboli della popolazione nella fase post-pandemica.



Dal punto di vista politico il Partito evidenzia la necessità di chiudere la verifica di maggioranza con ricomposizione della Giunta Regionale ed il contestuale rilancio dell’azione di governo sino al termine della legislatura e la necessità di elaborare una proposta di revisione della legge elettorale. A tal fine si è proceduto a costituire un apposito gruppo di lavoro.