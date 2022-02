Da sei anni lavoratori delle vigilanza senza contratto

"Nonostante gli impegni assunti nei vari incontri e le dilatazioni dei tempi per le risposte da parte delle associazioni datoriali, lo scorso 31 Gennaio qualcosa si è mosso". A dirlo è il segretario drlla UilTucs VdA, Raffaele Stati che precisa: "La proposta economica esplicitata dal sindacato per arrivare ad una rapida conclusione della trattativa, ha trovato i rappresentanti delle aziende ancora non in grado di offrire una risposta concreta e costruttiva".

Al mancato rinnovo contrattuale sono interessate piuù di 160 famiglie valdostane.

La cotroparte sindacale, secondo Statti, "ha manifestato l’esigenza di calcolare l’impatto economico del costo complessivo del contratto e di formulare una proposta che tenga conto anche dei tempi di applicazione delle tranche di aumento".

Da parte loro le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato che l’aumento economico del settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, deve tener conto degli anni passati dalla scadenza del contratto. La trattativa proseguirà il giorno 9 Febbraio, con all’ordine del giorno l’orario di lavoro e la contrattazione di secondo livello.

Per l’incontro programmato per il 15 febbraio Associazioni Datoriali si sono impegnate a presentare la loro proposta economica, argomento prioritario per poter giungere alla conclusione di questa difficile trattativa.

I Lavoratori della Vigilanza e Servizi Fiduciari, in Valle d’Aosta, che contano oltre 160 addetti, "attendono con impazienza - coclude Statti - la firma del contratto, non solo per il lungo periodo trascorso del rinnovo, ma soprattutto per affrontare il Contratto integrativo regionale che stabilisce le peculiarità della categoria nel territorio".