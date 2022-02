I SOLISTI AQUILANI Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi

Il progetto, patrocinato dal Parlamento Europeo, nasce dalla necessita di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente. Vivaldi ne “Le Quattro Stagioni” descrive una Natura incontaminata. Ben diversa e l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Il Concerto del violinista Daniele Orlando insieme all’orchestra d’archi de I Solisti Aquilani offre al pubblico diversi spunti di riflessione, grazie all’elaborazione di un “chiaro- scuro sonoro” nell’esecuzione: da un lato la Natura per com’era, sarebbe potuta e potrebbe tornare ad essere, dall’altro la Natura violata come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi. Manifesto di questo progetto e il cortometraggio sperimentale, frutto di questa lettura visionaria. Il corto, ideato e diretto da Daniele Orlando con la collaborazione di Serena Raschella, esprime, con immagini particolarmente evocative, questa “denuncia” e trascina il pubblico sullo stesso piano emotivo dell’interprete. Il progetto e stato presentato nelle seguenti iniziative internazionali: - Conferenza sulle Politiche Europee da attuare per salvaguardare l’Ambiente, a cura del Parlamento Europeo di Bruxelles; - Ambiente e Territorio: 10 anni dal terremoto dell’Aquila, a cura della Camera dei Deputati di Roma; - Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Lo spettacolo prevede una proiezione del cortometraggio “Una Nuova Stagione” e a seguire l’esecuzione della Serenata n. 13 in Sol maggiore K 525 “Eine kleine Nachtmusik” di W. A. Mozart e de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso al Teatro Splendor, scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link:https://www.regione.vda.<wbr></wbr>it/cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx

Si ricorda in particolare che il Teatro aprirà indicativamente 45 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di Super green pass, di un documento di identità valido e con la mascherina Ffp2 che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante lo spettacolo.

