Cinéma nouvelle mystérieuse série télévisée en vda, on cherche des figurants

Un nouveau casting est ouvert pour le tournage d'une nouvelle série télévisée- sur laquelle il y a encore la plus grande discrétion- qui se déroulera en Vallée d'Aoste lundi 14 et mardi 15 février. On recherche, en tant que figurants, des hommes et des femmes âgés de 18 à 70 ans, résidant dans la Vallée: c'est ce qu'annonce la Film Commission Vallée d'Aoste, qui parle d'une "intense saison de tournage en Vallée d'Aoste, avec plusieurs productions qui seront prochainement présentés sur le territoire régional".



Le casting se fera uniquement en ligne, conformément aux mesures en matière de confinement et de gestion de l'urgence Covid. Le travail sera régulièrement rémunéré. Pour postuler, vous devez remplir le formulaire à https://forms.gle/LMWCAeQz8AoKukjR6 au plus tard le mercredi 9 février. Pour toute information écrivez à castingto2021@gmail.com; il ne faut pas contacter la Film Commission Vda, qui ne s'occupe pas directement du casting.